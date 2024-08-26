26 августа 2024, 18:35

При пожаре на НПЗ Омска погиб один человек

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Омске погиб один человек, еще шестеро пострадали. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в Telegram-канале.

«Пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации они отказались, их выписали. К сожалению, один пострадавший погиб», - написал он.

Сильный взрыв произошел на нефтяном заводе на улице Губкина в Омске в понедельник днем, после этого начался пожар. Несмотря на ЧП, предприятие продолжило работать в штатном режиме.

Возгорание на территории завода тушили 52 человека и 15 единиц техники. площадь пожара составила 150 квадратных метров. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия.

Пожары Взрывы
26 августа 2024, 05:46
Силы ПВО сбили беспилотники в Саратовской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали дроны в Саратовской области. Об этом заявил губернатор региона в Telegram-канале.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», - написал он.

Губернатор отметил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Беспилотники ПВО
25 августа 2024, 23:48
Пропавшая во время шторма новороссийка приплыла обратно через 3,5 часа
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Женщина, пропавшая в штормовом море в Новороссийске, оказалась профессиональной пловчихой и выплыла. Об этом сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров в беседе с РИА «Новости».

«Эта женщина приплыла обратно, она профессиональная пловчиха», - заявил он.

Он отметил, что к спасателям после исчезновения новороссийски обратились спустя полтора часа. Ее хотели начать искать, как только погодные условия улучшатся. Всего женщина пробыла в воде 3,5 часа.

До этого в СМИ появились данные о женщине, которая спрыгнула с мостика в воду, после чего ее унесло в море.

Ранее житель Новороссийска рассказал 360.ru, что город погряз в мусоре. По его словам, проблемы с отходами возникли после пожара на полигоне. Оператор «ЭкоЮг» больше не вывозит мусор с городских площадок.

Спасатели Шторм Женщины
25 августа 2024, 23:47
Площадь пожара в Крыму выросла до 45 гектаров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Площадь пожара в Крыму увеличилась до 45 гектаров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«На отдельных участках наблюдается переход на верховой пожар. К тушению привлечены более 380 специалистов и 105 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России», - уточнили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил , что из-за пожара в горно-лесной местности в районе поселка городского типа Орджоникидзе приняли решение об эвакуации около 100 жителей СНТ «Рассвет». Некоторых людей вывезут на автобусах, часть самостоятельно покинет территорию.

Также Аксенов заявил о риске распространения огня на территорию СНТ «Волна». Сотрудники спецслужб прикладывают все усилия, чтобы не допустить продвижение пожара.

Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео с разрушительным пожаром в Крыму. На кадрах видно, что пламя расползлось на несколько километров.

Пожары МЧС РФ Крым Россия Эвакуации Сергей Аксенов
25 августа 2024, 12:26
«Заперся в квартире». Выбросивший жену с ребенком из окна москвич не пускал полицию
Читайте нас в: Google Новости
Житель Москвы, которого подозревают в двойном убийстве в Лефортове, не впускал в квартиру правоохранителей. О его задержании сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Там уточнили, что утром 25 августа очевидцы обратились в полицию, заявив о падение женщины и ребенка из окна жилого дома на Красноказарменной улице. На вызов сразу же выехал патруль.

«Злоумышленник заперся в квартире, отказавшись впустить стражей порядка», - уточнили в ведомстве.

Сотрудникам полиции и Росгвардии совместными усилиями удалось проникнуть в жилище и задержать 39-летнего подозреваемого. Вскоре его отвезут на допрос к следователям.

В распоряжении 360.ru появилось видео, на котором задержанного москвича погрузили в полицейскую машину. На кадрах также видно, что во дворе работают правоохранители.

Задержания Убийства Москва

Новости по теме