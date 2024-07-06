При обрушении насосной станции в Волгограде погибли два человека
В Волгограде на обрушившейся насосной станции произошел взрыв. Его жертвами стали два человека, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка СК.
«В момент происшествия на территории станции находились работники организации, тела двоих из которых обнаружены. Точное количество пострадавших устанавливается», - подчеркнули в ведомстве.
Предварительной причиной случившегося в ведомстве назвали нарушения, допущенные при сварке.
Следователи уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ. На месте происшествия продолжает трудиться следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются: по одной из рабочих версий, причиной инцидента могли стать нарушения при производстве сварочных работ, сообщает региональный СК.
Ранее пресс-служба предприятия, которому принадлежит насосная станция, сообщила о трех пострадавших при обрушении конструкции. Стоящий неподалеку от места ЧП девятиэтажный дом затрясся, но устоял.