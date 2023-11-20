При ликвидации беспилотника в Электростали никто не пострадал

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«Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет», - указала Волкова.

На месте происшествия, по ее данным, работают специалисты экстренных служб. Все обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Глава городского округа также призвала жителей сохранять спокойствие и напомнила о правилах поведения при обнаружении беспилотников или их обломков. В этом случае следует обращаться по номеру телефона 112, заключила Волкова.

Ранее данные о ликвидации беспилотника опубликовало Минобороны. По данным ведомства, попытку террористической атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Подмосковья пресекли 19 ноября в 23:20.