12 октября 2024, 05:04

При крупном пожаре в Нефтеюганске погибли мужчина и женщина

Читайте нас в: Google Новости

В Нефтеюганске сгорела кровля многоквартирного дома. Пожарные ликвидировали открытый огонь и обнаружили тела двух жильцов, сообщило МЧС России.

Пожар произошел в двухэтажном доме. Загорелись квартира и кровля, площадь возгорания достигла 720 квадратных метров. К тушению подключились 25 специалистов с восемью единицами техники.

На опубликованных МЧС кадрах видно, что огонь охватил крышу дома целиком. Спасатели пролили ее из рукава с пожарной автолестницы. Они локализовали, а затем ликвидировали открытое пламя.

Из дома эвакуировались 60 человек, в том числе 10 детей. Двоих спасти не удалось. Пожарные нашли во время тушения тела мужчины и женщины.

Другой пожар с двумя погибшими произошел в Смоленске. Источником возгорания в квартире пятиэтажки стала стиральная машина. Пожарные потушили три квадратных метра огня.

ХМАО Пожары МЧС РФ
12 октября 2024, 00:36
Подозреваемые в убийстве сотрудников Центра «Э» сожгли свою машину
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Автомобиль, в котором находились злоумышленники, расстрелявшие сотрудников Центра «Э» в Ингушетии, обнаружили в поселке Майское в Северной Осетии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

«Нападавшие уже, вероятно, бежали из республики Ингушетия. Это была российская легковушка, возможно, купленная ради одной акции», - уточнил канал.

Позже появились кадры брошенной нападавшими машины, от которой осталось только основание после пожара.

По информации Telegram-канала Shot, автомобиль ВАЗ-99 обнаружили в нескольких километрах от места стрельбы. Нападавшие подожгли ее и скрылись с места преступления. Сейчас там работает оперативная группа. Стрелков разыскивают, в республике объявили план «Перехват».

Как сообщил Telegram-канал Baza, целью нападения на машину полицейских в Магасе был замглавы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев.

Неизвестные ранее обстреляли машину с тремя сотрудниками центра по противодействию экстремизму. Сначала сообщили, что в ходе обстрела никто не пострадал, но позже стало известно о трех жертвах.

Ингушетия Убийства Стрельба Россия Машины Полиция
12 октября 2024, 00:14
Многоэтажный дом загорелся на севере Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
На севере Москвы в жилом комплексе «Тимирязев парк» загорелась многоэтажка. Огонь охватил 22-й этаж. 360.ru показал видео с места происшествия.

Пожар произошел в доме по Ивановской улице, 19. Загорелся последний, 22-й, этаж.

МЧС России сообщило, что информация о пострадавших не поступала. К тушению подключились 39 специалистов и 10 единиц техники.

Минувшим вечером в Свиблово на северо-востоке Москвы загорелся мусор в пустовавшем металлическом ангаре. Площадь пожара достигла 100 квадратных метров. Огнеборцы потушили пожар, никто не пострадал.

Пожары Москва
11 октября 2024, 21:36
Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом на Западе Москвы
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Легковой автомобиль и автобус столкнулись на Рублевском шоссе на Западе Москвы около дома № 20. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что водитель иномарки не справился с управлением и столкнулся с пассажирским транспортом. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места аварии.

ДТП Москва
11 октября 2024, 17:44
Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Астраханью
Читайте нас в: Google Новости
ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком произошло на трассе Астрахань — Волгоград Аксарайское Шоссе. Жертвами аварии стали три человека, пострадали 14, сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения, после этого он столкнулся с автобусом.

В результате ДТП оба водителя скончались до приезда скорой помощи. Также несовместимые с жизнью травмы получил один из пассажиров автобуса. Помощь медиков понадобилась 14 пассажирам. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

По данным МЧС , спасатели сейчас ликвидируют последствия ДТП. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники. В ведомстве добавили, что число получивших травмы различной степени тяжести выросло до 17 человек.

Ранее смертельное ДТП произошло в Татарстане. В результате столкновения двух автобусов погибли два человека.

ДТП с вахтовым автобусом и грузовиком произошло на трассе Астрахань - Волгоград Аксарайское Шоссе. Жертвами аварии стали три человека, пострадали 14, сообщила пресс-служба МВД по Астраханской области.

МВД РФ ДТП МЧС РФ Автобусы

Новости по теме