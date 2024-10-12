При крупном пожаре в Нефтеюганске погибли мужчина и женщина

Читайте нас в:

Пожар произошел в двухэтажном доме. Загорелись квартира и кровля, площадь возгорания достигла 720 квадратных метров. К тушению подключились 25 специалистов с восемью единицами техники.

На опубликованных МЧС кадрах видно, что огонь охватил крышу дома целиком. Спасатели пролили ее из рукава с пожарной автолестницы. Они локализовали, а затем ликвидировали открытое пламя.

Из дома эвакуировались 60 человек, в том числе 10 детей. Двоих спасти не удалось. Пожарные нашли во время тушения тела мужчины и женщины.

Другой пожар с двумя погибшими произошел в Смоленске. Источником возгорания в квартире пятиэтажки стала стиральная машина. Пожарные потушили три квадратных метра огня.