При частичном обрушении общежития в Коми никто не пострадал
В результате частичного обрушения общежития в Печоре пострадавших нет. Об этом заявили РИА «Новости» в региональном главке МЧС.
Представитель ведомства в ответ на соответствующий вопрос сообщил, что, предварительно, травмы никто не получил.
Пятиэтажный кирпичный дом на Печорском проспекте, 69 частично обрушился днем 11 мая. По этому адресу находится общежитие.
На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства происшествия уточняются.