29 июля 2024, 17:17

Превентивную эвакуацию начали в Миассе Челябинской области

РИА «Новости»
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Превентивную эвакуацию жителей объявили в Миассе после прорыва дамбы на Киолимском водохранилище в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала «Россия 24».

Превентивную эвакуацию жителей объявили в Миассе после прорыва дамбы на Киолимском водохранилище в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала « Россия 24 ».

«Там череда гидротехнических сооружений, соответственно есть риск угроз того, что <…> вода дойдет до жилых домов. А она до сих пор поднимается», - заявил он.

Целью эвакуации он назвал стрмление сберечь жизни людей.

Прорвало плотину 26 июля. В регионе ввели режим ЧС. Причиной случившегося назвали продолжительные дожди.

Губернатор пообещал выплатить компенсации пострадавшим от потопа. Один из домов, расположенных недалеко от места аварии, потоком воды унесло почти на полкилометра.

Наводнения Челябинская область Эвакуации
29 июля 2024, 17:23
Пассажирам поезда, попавшего в ДТП под Волгоградом, возместят стоимость билетов
РИА «Новости»
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Пассажиры поезда Казань — Адлер, потерпевшего крушение в Волгоградской области, получат компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

Пассажиры поезда Казань - Адлер, потерпевшего крушение в Волгоградской области, получат компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания».

Согласно заявлению перевозчика, пассажирам полностью возместят стоимость проезда и начислят по 24 тысячи баллов по программе «РЖД Бонус» ( баллы начисляются по курсу 3,34 рубля за один ).

Кроме этого, компенсации пассажирам выплатит и страховая компания «СОГАЗ».

Личные вещи пассажиров отвезут на станцию Котельниково, где их и можно будет забрать.

Столкновение поезда с грузовиком произошло 29 июля на неохраняемом переезде на перегоне Гремячая - Котельниково. Электровоз и девять вагонов поезда сошли с рельсов. Число пострадавших при крушении превысило 100 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Поезда
29 июля 2024, 16:43
Не успел затормозить. Водитель КамАЗа объяснился после ДТП с поездом под Волгоградом
РИА «Новости»
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Причиной столкновения пассажирского поезда с грузовиком КамАЗ в Волгоградской области стало то, что водитель большегруза не успел притормозить перед составом. Такую версию мужчина представил правоохранителям, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, 43-летний водитель находится в сознании, с ним работают медики. У него уже взяли тест на наркотики и алкоголь. Супруга пострадавшего ранее сообщила 360.ru, что ее мужа после аварии отвезли в реанимацию.

Крупная авария на перегоне в Котельниковском районе Волгоградской области произошло днем 29 июля. КамАЗ по неустановленной пока точно причине столкнулся с пассажирским поездом Казань - Адлер.

Согласно последней официальной информации, при ЧП пострадали 16 человек , среди них один ребенок и два проводника. Также порядка 140 пассажиров получили ушибы и ссадины, госпитализация им не потребовалась.

Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что устранение последствий ДТП находится под его личным контролем.

ДТП Поезда Водители
29 июля 2024, 15:46
Глава Волгоградской области Бочаров отправился к месту ДТП с поездом и КамАЗом
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направился к месту схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в результате ДТП с грузовиком КамАЗ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направляется к месту ДТП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково», - указали там.

Региональный оперативный штаб уточнил, что на месте аварии работают 22 бригады скорой помощи. Еще дополнительно выехали четыре бригады медиков.

«Также задействовали авиацию: бортом вертолета МИ-8 направили восемь врачей, а еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах „Ансат“. В Котельниковскую ЦРБ доставили 20 человек, среди них семь детей», - отметили в штабе.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места схода вагонов с путей.

Поезда
29 июля 2024, 14:52
После прорыва дамбы в Карелии судьба трех человек все еще неизвестна
Пресс-служба МЧС
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Карельские спасатели оказали помощь семи пострадавшим после прорыва дамбы в Сегежском районе Карелии. Поиски еще трех человек, включая находившегося в зоне затопления водителя экскаватора, продолжаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что потоки воды снесли три дачных дома. В пункт временного размещения отправили семью из Мурманска, которая приехала в Карелию на отдых.

«Сейчас важно отследить проход всей массы воды по течению. Гидростанции все готовы к регулированию. Выдвигаемся на вышестоящие шлюзы, чтобы посмотреть, как организовать водосток с учетом ситуации», - заявил Парфенчиков.

Глава республики добавил, что на месте прорыва дамбы работают 36 единиц техники и 109 спасателей.

В пресс-службе карельского главка МЧС заявили, что причиной прорыва дамбы Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе стал размыв временной песчаной перемычки , установленной во время ремонта шлюзов. В ведомстве уточнили, что в зону затопления попали участки садового некоммерческого товарищества «Балтийский».

Спасатели Наводнения Россия

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