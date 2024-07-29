Превентивную эвакуацию начали в Миассе Челябинской области

Превентивную эвакуацию жителей объявили в Миассе после прорыва дамбы на Киолимском водохранилище в Челябинской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в эфире телеканала « Россия 24 ».

«Там череда гидротехнических сооружений, соответственно есть риск угроз того, что <…> вода дойдет до жилых домов. А она до сих пор поднимается», - заявил он.

Целью эвакуации он назвал стрмление сберечь жизни людей.

Прорвало плотину 26 июля. В регионе ввели режим ЧС. Причиной случившегося назвали продолжительные дожди.

Губернатор пообещал выплатить компенсации пострадавшим от потопа. Один из домов, расположенных недалеко от места аварии, потоком воды унесло почти на полкилометра.