Преступную группу, легализовавшую 9 тысяч мигрантов, задержали в Ленобласти

Жительницу Свердловской области, которая закопала в сугроб новорожденного ребенка, не пустили в больницу к младенцу. Об этом заявил свекор подозреваемой в беседе с E1.ru.

«Сейчас нужно доказать, что это ее ребенок. Она сдала анализы, результаты будут готовы лишь в конце января. В больницу пока что никого не пускают, даже Татьяну», - рассказал он.

Близкие переживают, что новорожденного определят в детский дом. Сейчас ребенка перевели в отделение патологии из реанимации. Медики оказывают необходимую помощь маленькому пациенту, его жизни ничего не угрожает.

Свердловчанка тайно родила ребенка в поселке Свободном в конце декабря, находясь на даче у свекра. После родов мать закопала его в сугроб. В итоге мальчика спас дедушка. Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, она признала вину и раскаялась.

Ранее прохожий в Санкт-Петербурге нашел в сугробе школьницу без верхней одежды. Мужчина оперативно вызвал на место событий медиков. В итоге девочку госпитализировали.