18 февраля 2024, 16:57

Пресс-секретарь СУ СК Камчатки подпал под проверку за грубую шутку

РИА «Новости»
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Пресс-секретарь СУ СК России по Камчатскому краю подпал под проверку за грубую шутку с использованием нецензурной лексики. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации канала, сотрудник СУ СК делал официальный доклад о преступлении, его снимали на видео. После он решил пошутить об обвиняемом, который нанес потерпевшей телесные повреждения.

«Нанес… Наносят крем на рожу, а он ее реально там [сильно избил], друзья», - со смехом сказал пресс-секретарь ведомства.

Запись, по данным Baza, сначала распространяли в чатах, а потом информация об этом попала и к руководству СУ СК. В итоге в отношении мужчины начали служебную проверку.

Официальных комментариев от ведомства по этому поводу не было.

СК РФ
18 февраля 2024, 17:08
Двух человек спасли при пожаре в квартире на юге Москвы
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В воскресенье, 18 февраля, в многоэтажном доме на юге Москвы произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли двух человек, сообщил источник «360».

Возгорание началось в доме, расположенном по адресу: Чертаново Северное, 4, строение 403. На видео, появившемся в распоряжении «360», квартиру объял огонь, из нее валил черный дым.

По данным источника, пламя шло со стороны балкона, есть угроза, что оно перекинется на соседние квартиры. На месте происшествия находятся экстренные службы.

UPD.

С одним из пострадавших медики проводят реанимационные мероприятия.

Накануне в деревне Семенково Троицкого административного округа произошло задымление на заводе по производству комбикорма.

Пожары Москва
18 февраля 2024, 16:43
Двух нетрезвых пассажиров высадили из самолета в Сургуте
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В Сургуте правоохранители задержали двух нетрезвых пассажиров рейса самолета в Екатеринбург. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, непосредственно перед вылетом мужчины начали пререкаться между собой, замечания стюардов они проигнорировали. Командир воздушного судна во избежание внештатных ситуаций принял решение отказать им в перелете.

На место ЧП прибыли полицейские, которые доставили нарушителей в отделение. В ходе допроса они выяснили, что в этот день мужчины возвращались домой с вахты и распили алкоголь в стерильной зоне аэропорта, после чего поссорились.

Один из мужчин ответил ненормативной лексикой на предложение пройти медосвидетельствование, а второй согласился. Тест выявил в его крови большую долю алкоголя. В отношении задержанных завели административные протоколы, началась доследственная проверка.

Ранее женщину в Мексике высадили из самолета за частые походы в туалет.

МВД РФ Алкоголь Самолеты
18 февраля 2024, 16:03
Петербурженка подпала под статью из-за татуировок
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Хозяйка тату-салона на Греческом проспекте в Санкт-Петербурге Дарья Кричкер стала фигурантом уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за татуировок с изображением церквей и котов. Девушка находится под подпиской о невыезде, сообщил сайт 78.ru.

Вместе с подругой Ниной Кармыш Кричкер набивают тату с религиозными символами. Активисты движения «Сорок сороков» обратили внимание на кощунственные татуировки, фотографии с которыми попали в Сеть. Вскоре этим заинтересовались в Следственном комитете.

Кричкер задержали 17 февраля в Пулково , когда она пыталась улететь в Армению. После общения с правоохранителями и возбуждения дела ее отпустили под подписку о невыезде.

Рэпер Гуф поделился видео, на котором священники молятся под трек об употреблении запрещенных веществ. Позднее артист принес извинения , назвав поступок идиотским.

Санкт-Петербург Уголовное дело
18 февраля 2024, 15:32
Самолет «Алросы» столкнулся со спецтехникой в аэропорту Новосибирска
РИА «Новости»
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В аэропорту Новосибирска самолет компании «Алроса» задел крылом автомобиль аэродромной техники. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в субботу, 17 февраля, судно, выполнявшее рейс из Мирного в Новосибирск, получило повреждения «элементов законцовки крыла». Это произошло из-за соприкосновения со спецтехникой.

Проверку ЧП организовала Якутская транспортная прокуратура. Информации о пострадавших в ведомстве не привели.

Ранее в аэропорту Шереметьево самолет компании «Аэрофлот», прилетевший из Азербайджана, задел крылом самоходный трап. В результате никто не пострадал, но пассажирский лайнер получил серьезные повреждения. Расследованием инцидента занялась специальная комиссия.

Якутия Самолеты Авиакомпании

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