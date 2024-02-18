Пресс-секретарь СУ СК Камчатки подпал под проверку за грубую шутку

По информации канала, сотрудник СУ СК делал официальный доклад о преступлении, его снимали на видео. После он решил пошутить об обвиняемом, который нанес потерпевшей телесные повреждения.

«Нанес… Наносят крем на рожу, а он ее реально там [сильно избил], друзья», - со смехом сказал пресс-секретарь ведомства.

Запись, по данным Baza, сначала распространяли в чатах, а потом информация об этом попала и к руководству СУ СК. В итоге в отношении мужчины начали служебную проверку.

Официальных комментариев от ведомства по этому поводу не было.