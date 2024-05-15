Премьер Словакии Фицо пострадал в результате стрельбы
В Словакии неизвестный открыл огонь в здании, где проходило выездное заседание правительства республики. Премьер Роберт Фицо получил ранение, сообщило РИА «Новости».
Уточняется, что несколько выстрелов раздались после мероприятия, когда глава правительства вышел к общественности.
Нападавшего задержали. Пострадавшего Фицо везут в больницу.
Ранее стрельба произошла в Миассе на стадионе «Южный». В результате погиб 23-летний мужчина. Прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что несколько человек поссорились из-за бытовых разногласий.