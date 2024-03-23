Премьер Пакистана осудил теракт в Crocus City Hall

Шариф назвал случившееся «гнусным нападением».

Ранее теракт также осудил МИД Пакистана.

Лидеры десятков стран направили руководству России соболезнования в связи с трагедией. Президент Владимир Путин получил телеграммы от председателя КНР Си Цзиньпина , исполняющей обязанности президента Вьетнама Во Тхи Ань Сюань и других. Теракт осудили Индия, Саудовская Аравия , Франция.

Инерпол пообещал помочь с расследованием обстоятельств трагедии.

Стрельбу в Crocus City Hall открыли вечером 22 марта. Люди собрались там на концерт группы «Пикник». Погибли более 60 человек , госпитализировали свыше 100.

Более 80 пострадавших находятся в больницах столицы.

Многие жители Подмосковья сдали кровь для раненых. Только за первый час работы центров крови в регионе их посетили более 600 человек.