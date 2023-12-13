13 декабря 2023, 12:09

Предварительной причиной пожара в московской конюшне назвали поджог

РИА «Новости»
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Сотрудники московской конюшни «Волшебный лес» предположили, что случившийся в ней утром пожар был результатом умышленного поджога. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По словам работников, внутри помещения не было системы отопления, кроме одного обогревателя в каморке сторожа. Его помещение осталась невредимым. Распределительный электрощиток также не был поврежден.

О первых признаках возгорания сообщил сторож конюшни. После этого он перестал отвечать на звонки. Его начали разыскивать.

Пожар произошел сегодня на рассвете в КСК «Волшебный лес», расположенном на Лосином острове. В огне погибло 16 лошадей. Лишь четырех животных удалось спасти из пылающего деревянного здания.

Ранее во время пожара в селе Бисерово Богородского округа пожарные не дали огню переброситься на сарай, где жили пять кошек и собака. Домашние питомцы были в постройке в трех метрах от горящего здания.

Пожары Животные Москва 2023
12 декабря 2023, 11:18
«Дверь входная была открыта». Сосед погибшей в Иркутске семьи — о том, как спасли сброшенных с пятого этажа детей
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Младших детей погибшей в Ленинском районе Иркутска семьи спасли соседи и случайные прохожие. Мать сбросила их на растянутые одеяла. Глава семейства вместе со старшим сыном к тому времени задохнулись в ванной, сообщил «360» житель третьего этажа.

Четырехлетнего мальчика и семилетнюю девочку поймали и передали медикам. Их мать, по словам соседа, тоже спрыгнула, но промахнулась, упала мимо одеяла и разбилась насмерть.

«Муж или сожитель со старшим ребенком в ванной был. Когда я пытался в квартиру заходить, в ванной уже тишина была. Я не знал, что кто-то в ванной. Видел, слышал в дальней комнате, в зале, что она в окошко кричала, но зайти невозможно», - сказал он.

Соседи объявили сбор на помощь сиротам. По словам соседа, их родители из детдома, из родственников осталась только тетя - сестра разбившейся женщины, тоже сирота.

Следком Иркутской области сообщил, что детей отправили в реанимацию в тяжелом состоянии. МЧС пришло к выводу, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

Из-за сильного задымления и огня войти в квартиру удалось только с четвертой попытки. Сосед рассказал, что даже спасатели смогли подобраться к жильцам не сразу, несмотря на оборудование. Он объяснил им, где находится дверь и как лучше войти.

«Пытался войти в квартиру - невозможно было зайти без полотенца. Второй раз пробовал зайти с полотенцем, фонариком, тоже не получилось. Пожарные потом прибыли, в масках тоже не смогли зайти. Потом только с водой уже смогли зайти туда», - вспомнил мужчина.

Его удивило, что жильцы не вышли самостоятельно, ведь квартиру не заперли. Глава семейства и девятилетний сын, со слов спасателей, задохнулись в ванной. Женщина, по версии соседа, растерялась или неправильно определила место возгорания.

«Дверь входная была открыта. Не знаю, почему они не вышли. В прихожей огня-то не было, она была в одной комнате. Она, может, сама не поняла, думала, что прихожая горит», - сказал он.

Дети-сироты Пока житель пытался сориентировать спасателей и переговаривался с матерью детей через соседний балкон, его жена помогала спасать детей.

«Подбежали два молодых пацана, мимо проезжали, и девушка выбежала. Жена в это время скинула с третьего этажа два одеяла. Вот они только одеяла натянули, она сразу же сбросила детей», - заявил мужчина.

Сильное задымление Мужчина первым заметил пожар и попытался помочь. Он собирался ложиться спать, когда услышал крики с пятого этажа своего дома в 1-м Советском переулке. Сначала подумал, что на его ребенка, который еще гулял, напали собаки, но потом заметил соседку.

Пожары Дети Иркутская область
07 декабря 2023, 15:25
Водитель сбил ребенка на юго-западе Москвы
Прокуратура Москвы
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В Москве, на пешеходном переходе на улице Паустовского, водитель сбил семилетнего ребенка. Мальчика госпитализировали, передала пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, ребенок переходил дорогу в сопровождении отца, 67-летний водитель не успел затормозить и сбил мальчика.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования аварии.

В понедельник, 4 декабря, белая «Газель» сбила женщину с ребенком в поселении Десеновское в Новой Москве. Информации об их состоянии не поступало. Авария произошла в районе дома № 1 по 1-й Нововатутинской улице.

На дорогах гололед, поэтому Госавтоинспекция просит водителей быть предельно осторожными, ехать на заранее выбранной пониженной передачи, а также соблюдать дистанцию и пропускать пешеходов.

ДТП Москва 2023
07 декабря 2023, 14:28
«Досматривать детей не имеем права». Глава «Агентства экскалибур» — об охране брянской гимназии
РИА «Новости»
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Работу охраны в брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, будут оценивать следственные органы, заявил в беседе с «360» Сергей Поддубный, руководитель ЧОО «Агентство экскалибур». Эта организация по контракту обеспечивает безопасность учебного заведения. На входе находилась одна охранница, которая нажала тревожную кнопку, когда в здании уже произошло ЧП.

«Следственные органы будут устанавливать, как сработала охрана. Выполняли должностную инструкцию и контракт, в рамках этого работали. Досматривать детей мы по закону не имеем права, смотреть их личные вещи и так далее», - рассказал Поддубный.

Отдельно он обратил внимание на особенности функционирования рамок металлоискателя - они срабатывают на все - на ключи, на телефоны.

«У нас не созданы такие технические условия, чтобы они срабатывали именно на оружие. Если осуществлять досмотр, как в аэропорту, это займет [время] c утра до вечера, и учебный процесс просто не будет осуществляться», - добавил собеседник «360».

Особое внимание, по словам руководителя ЧОО, уделяют взрослым людям - мужчинам и женщинам, которые заходят в школу. А в отношении детей, по сути, производят только визуальный осмотр в силу правил, которые сотрудники преступать не могут, пояснил Поддубный.

Говоря об охраннице, которая находилась в гимназии , собеседник «360» подчеркнул, что женщина работает в организации с 2018 года, проходит периодические проверки.

«[Поймите,] охранник один, не вооруженный. Это всего лишь охранник. Нужно какие-то более серьезные меры предпринимать», - заключил он.

Дети Стрельба Школы СК РФ
07 декабря 2023, 14:19
Задымление произошло в салоне самолета «Аэрофлота» в аэропорту Камчатки
РИА «Новости»
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Задымление произошло на борту Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот» перед вылетом из аэропорта на Камчатке. По предварительной версии, это случилось из-за короткого замыкания в салоне, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, самолет должен был вылететь с Камчатки в Москву. После окончания посадки один из пассажиров заметил дым, который шел из-под сидения. Бортпроводники тут же обесточили лайнер.

Специалист осмотрел салон самолета, проверяя источник возможного короткого замыкания. Однако следов неисправности не нашел. В итоге для обеспечения безопасности пассажиров «Аэрофлота» пересадили в другой самолет.

Позднее лайнер благополучно вылетел в Москву, а неисправный Boeing-777 отстранили от совершения полетов.

В начале декабря сообщалось, что принадлежащий «Аэрофлоту» Boing-737 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска.

Аэрофлот

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