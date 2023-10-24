Предварительной причиной ЧП с самолетом в аэропорту Перми назвали погодные условия
Предварительной причиной происшествия с прилетевшим из Санкт-Петербурга самолетов в аэропорту Большое Савино могли стать неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.
Как сообщалось ранее, самолет выкатился за пределы ВПП. На борту самолета находилось 186 пассажиров, из них 14 детей, а также шесть членов экипажа.
«Пострадавших нет. Воздушное судно без повреждений», - подчеркнули следователи.
Проверка по факту случившегося продолжается, по ее итогам примут процессуальное решение.
В пресс-службе аэропорта сообщали, что пассажиров воздушного судна доставили в аэровокзал. Теперь решается вопрос об эвакуации самолета на стоянку.
Из-за происшествия аэродром Большое Савино временно закрыли на прием и отправление воздушных судов.