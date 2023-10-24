Предварительной причиной ЧП с самолетом в аэропорту Перми назвали погодные условия

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Как сообщалось ранее, самолет выкатился за пределы ВПП. На борту самолета находилось 186 пассажиров, из них 14 детей, а также шесть членов экипажа.

«Пострадавших нет. Воздушное судно без повреждений», - подчеркнули следователи.

Проверка по факту случившегося продолжается, по ее итогам примут процессуальное решение.

В пресс-службе аэропорта сообщали, что пассажиров воздушного судна доставили в аэровокзал. Теперь решается вопрос об эвакуации самолета на стоянку.

Из-за происшествия аэродром Большое Савино временно закрыли на прием и отправление воздушных судов.