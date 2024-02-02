02 февраля 2024, 12:33

«Предстоит операция». Россиянка получила перелом, поскользнувшись на плитке в гостинице Ульяновска

Телеканал «360»
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Жительница Москвы Олеся поскользнулась на плитке в ульяновской гостинице и получила перелом шейки бедра. В отеле вину в случившемся отрицают. Пострадавшая подала заявление в полицию и рассказала «360» подробности ЧП.

Она собрала все доказательства и подала заявление в полицию. Вероятнее всего, дело дойдет до суда. Правоохранители изъяли кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как женщина упала.

«Дальше они, видимо, будут передавать в суд, потому что это будет гражданское разбирательство, в ходе которого суд будет привлекать к ответственности. Так говорят адвокаты и полиция. Отель вину свою полностью отрицает», - подчеркнула она.

Пострадавшая живет в Москве. Билеты на самолет в столицу у них с дочерью пропали из-за происшествия. А самой Олесе требовалась лежачая перевозка. Ногой ей запретили двигать, чтобы не образовалась смещение.

На соревнования на машине поехал ее муж, который и повез семью обратно в столицу. Женщине пришлось ехать буквально в багажнике. Уже в столице они обратились в Филатовскую больницу, где пострадавшая прошла обследование. Там врачи подтвердили перелом шейки бедра.

«И предстоит операция, через пару часов меня будут забирать», - констатировала собеседница «360».

Врачи уже сообщили, что на восстановление уйдет около года. При этом ближайшие три месяца ей нельзя будет наступать на травмированную ногу. Женщина воспитывает четырех детей, одна из которых - малолетняя дочь.

В Ульяновске проходит первенство России по художественной гимнастике. Олеся приехала с ребенком на соревнования и заселилась в местную пятизвездочную гостиницу. Отель выбрала сама. По ее словам, дочь тоже чуть не упала в холле гостиницы, но вовремя отреагировала и выпрямилась.

«И буквально через пару дней, в день, когда у меня дочь должна была выступать, я заходила с улицы в гостиницу. Ковра противоскользящего там не было. Я поскользнулась прямо на плитке, упала, сломала шейку бедра», - рассказала пострадавшая.

В отеле не стали брать на себя вину за случившееся и возложили ее на саму женщину.

Суд Отели Женщины Полиция
02 февраля 2024, 12:38
Набитую оружием сумку нашли в пятизвездочном отеле в Москве
Unsplash
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В пятизвездочном отеле «Сафмар Аврора Люкс» на улице Петровка обнаружили черную сумку, набитую оружием. О происшествии сообщил Telegram-канал Shot.

По информации СМИ, днем работники отеля заметили на одном из стульев в фойе забытую кем-то черную кожаную сумку. Они немедленно вызвали сотрудников полиции.

Прибывшие на вызов правоохранители осмотрели сумку и обнаружили внутри пистолет марки Grand Power и примерно 20 патронов к нему. Видеозаписи с камер наблюдения показали, что неизвестный мужчина вошел в гостиницу с улицы, повесил сумку на стул и ушел.

Началась экспертиза изъятого оружия и патронов. Полиция ведет поиски мужчины, оставившего подозрительную сумку.

Накануне пятилетний ребенок пронес гранату в гимназию «Сколково» в Москве. Учеников и персонал гимназии пришлось экстренно эвакуировать.

Отели Оружие Москва
02 февраля 2024, 12:19
Четырехлетнюю мумию мужчины обнаружили в Ленинградской области
РИА «Новости»
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В Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили тело мужчины, которое четыре года пролежало в частном доме в деревне Старо-Сиверское. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Ведомство по факту ЧП начало доследственную проверку. По предварительной информации, мумифицированным телом является мужчина 1974 года рождения.

«Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила видимых признаков насильственной смерти. Предположительно, она наступила около четырех лет назад», - заявили в СК.

По результатам проверочных мероприятий и установления причин и условий произошедшего Следственный комитет примет процессуальное решение.

В Москве обнаружили мумифицированное тело дочери советского инженера Кирилла Курьяноского. Тело 70-летней женщины пролежало около трех месяцев , предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

Ленинградская область Следственный комитет России
02 февраля 2024, 12:02
Тело мужчины нашли в нежилом здании на северо-западе Москвы
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В нежилом здании на улице Саломеи Нерис в Москве нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба столичного главка СК в Telegram-канале.

«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.

Другие подробности случившегося не уточняются. Точную причину смерти назовут специалисты после проведения необходимых экспертиз.

Ранее стало известно, что многодетная мать из Ленинградской области три года спала в одной кровати с мумией мужа.

Москва
02 февраля 2024, 11:44
Одиннадцатилетний школьник в Ленобласти обменивался с учительницей интимными фото
РИА «Новости»
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Жительница города Токсово в Ленинградской области обнаружила переписку 11-летнего сына с 25-летней учительницей. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, мальчик рассказал матери, что учительница после уроков гладила его по интимным местам через одежду, целовала, давала потрогать свою грудь. Девушка переписывалась с учеником в соцсетях и обменивалась интимными фотографиями.

Нездоровое общение между педагогом и мальчиком длилось несколько месяцев. Узнав о нем, мать несовершеннолетнего обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали учительницу.

В ходе допроса девушка заявила, что мальчик сам оказывал ей знаки внимания. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемую отправили в изолятор, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Челябинской области 26-летняя учительница занялась сексом с 15-летним школьником. О запретной связи педагога с мальчика заявил в полицию ее супруг.

Уголовное дело Школьники Полиция

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