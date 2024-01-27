«Представлялся арабом». Неизвестный чуть не изнасиловал петербурженку прямо у подъезда дома

Подробности нападения Неизвестный напал на девушку рано утром 21 января на Комендантском проспекте. Женщина отправилась на работу, но столкнулась в подъезде со злоумышленником.

«Когда они пересеклись, он замахнулся и схватил ее за плечо. В итоге она, естественно, дернулась, но уже хватка была, и началась там борьба внутри этого помещения. Там никого не было совсем. И зима была, там кафель, скользко, и она каким-то образом смогла выкарабкаться. И, как она говорит: „У меня в голове только одна мысль: быстрее выскочить на улицу, потому что там люди, они помогут“», - рассказал мужчина.

По его словам, ни женщина, ни он сам никогда не видели нападавшего ранее. В тот же день потерпевшая подала заявление в полицию, однако там заявили об отсутствии состава преступления. Ей удалось получить записи с камер, видео распространили в Сети, что вызвало общественный резонанс. В результате правоохранители пообщались с девушкой.

«И они объяснили, что по тому, что на видео, с ним ничего не будет. Проведут беседу максимум. Если он чистый, то он пойдет домой дальше. Потому что никто никого не бил, никто не угрожал. А может он не угрожал, потому что язык то был у него не русский, явно вообще далеко не русский», - поделился друг пострадавшей.

Злоумышленник преследовал женщину ранее Благодаря местным жителям и шумихе в Сети приятелю женщины позвонил неизвестный человек, который рассказал, что знает нападавшего. Со слов незнакомца, злоумышленник уже нападал на женщин и «представлялся им арабом».

«За ним уже есть такие моменты, как он приставал к женщинам, к девушкам, следовал за одной из женщин, и та женщина тоже готова дополнительно написать заявление, если это поможет как-то», - отметил мужчина.

Он добавил, что потерпевшую пригласили в Следственный комитет.

Полиция Тувы ранее задержала мужчину, подозреваемого в неоднократных изнасилованиях несовершеннолетней падчерицы. Мужчина ранее был судим за сбыт и скупку краденого имущества.