Представитель МВД России в Армении умер на рабочем месте

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Мужчину, которому было 37 лет, нашли без признаков жизни на его рабочем месте. Прибывшие на место случившегося медики констатировали смерть Пономарева. В представительстве МВД подтвердили информацию.

Для установления точной причины смерти назначили судмедэкспертизу. По факту гибели Пономарева возбудили уголовное дело по признакам убийства. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее в центре Москвы нашли тело полномочного министра посольства Эквадора в России. Мужчина не выходил на связь с 10 октября, поэтому его коллеги забили тревогу. По предварительным данным, причиной смерти дипломата стала сердечная недостаточность.