25 марта 2024, 10:40

Представитель МИД КНР на русском языке обратилась к россиянам после теракта

Телеканал «360»
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Жители Китая соболезнуют и сопереживают россиянам после теракта в Crocus City Hall. Об этом на своей странице в соцсети X написала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, сообщило РИА «Новости».

«Наши сердца вместе с российским народом!» - написала по-русски Хуа Чуньин.

К этому сообщению представитель МИД КНР приложила снимки людей, которые возлагают цветы к стихийному мемориалу рядом с Crocus City Hall.

Лидер КНР Си Цзиньпин 23 марта направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом. Он подчеркнул, что в Китае решительно осуждают террористическую атаку и поддерживают усилия РФ по поддержанию нацбезопасности.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Ворвавшиеся в здание вооруженные преступники расстреливали людей в упор, кроме того, они устроили крупный пожар в здании.

По последним данным Следственного комитета, в результате атаки на концертный зал погибли 137 человек, трое из которых - дети. Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.

Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:33
Выдачу личных вещей продолжили в Crocus City Hall
Телеканал «360»
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В Crocus City Hall продолжают выдавать личные вещи, оставленные зрителями во время теракта. Видео с места событий появилось в распоряжении «360».

Люди приходят за вещами, которые они оставили в гардеробах при эвакуации во время теракта. Для этого организовали отдельное пространство, на входе разместили соответствующую табличку. Поток желающих забрать свои вещи не прекращается. Все имущество распределили по пакетам.

О возможности забрать личные вещи сообщали в воскресенье, 24 марта. Как сообщали в пресс-службе Следственного комитета России, для этого можно прийти в пятый и во второй залы павильона, который находится на Международной улице , 18 в Красногорске.

По данным департамента труда и социальной защиты населения Москвы, пострадавшим в результате теракта начали поступать первые компенсации. Речь идет о единовременной материальной помощи.

Красногорск Эвакуации Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:11
СК установит организаторов теракта в Crocus City Hall
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Следственный комитет России устанавливает организаторов террористического акта в Crocus City Hall. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи работают с обвиняемыми в теракте. Специалисты пытаются получить информацию о подготовке и совершении преступления.

«А также установления иных соучастников преступления, в том числе организаторов», - подчеркнули в пресс-службе СК.

В рамках уголовного дела проводят судебные экспертизы. В частности, отправляют на проверку изъятые вещественные доказательства. Результаты экспертизы позволят восстановить полную картину происшествия, уточнили в ведомстве.

Спецслужбы Таджикистана помогают России в расследовании дела о теракте в Crocus City Hall. Двум подозреваемым уже предъявили обвинение. Речь идет о фигурантах дела Рачабализоде Саидакрами Муродали и Далерджоне Мирзоеве. Их обвинили в совершении теракта в составе группы лиц.

Уголовное дело Преступления Следственный комитет России Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:11
Попрощалась под звуки стрельбы. Член Союза художников России выжила в теракте в Crocus City Hall
Global Look Press
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Член Союза художников России Алена Казинская выжила в теракте в Crocus City Hall. Она успела попрощаться с родными в голосовых сообщениях под звуки стрельбы, рассказал Telegram-канал Shot.

Художница в момент нападения террористов ждала выхода группы «Пикник», сидя на балконе вместе с подругой.

«Сначала мы сообразили, что стрельба за пределами зала, стали поднимать народ, нас попросили не поднимать панику», - рассказала она.

Услышав, что террористы вошли в зал, девушка кинула на пол подругу и еще кого-то и начала ползти к выходу. В фойе они начали бежать. Подруги прятались за стойкой и спустились на эскалаторе на второй этаж. Затем они спрятались в туалете.

«Боевики ходили рядом, проверяли, стреляли», - отметила она.

Девушки несколько раз пытались выйти, но из-за отсутствия кислорода на этаже это было невозможно. Наконец, им удалось выбраться наружу, пробравшись сквозь плотный дым. По пути им повстречался мужчина, который помог дойти до безопасного места.

Обеих девушек госпитализировали с отравлением угарным газом и поместили в реанимацию. Алена поделилась, что до сих пор кашляет сажей.

«Я всех люблю. Здесь стреляют. Прощайте», - такое сообщение записала художница своим близким. Она не надеялась, что сможет уцелеть.

Утром Депздрав Москвы обновил список госпитализированных после теракта. В нем находятся 76 человек, среди них четыре ребенка.

Пожары Стрельба Художники Стрельба в Crocus City Hall
25 марта 2024, 15:09
Появились подробности гибели супругов из Кирова в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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Прибывшие на концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall супруги Ирина и Павел из Кирова прятались от боевиков в туалете концертного зала, родственники верили в их спасение. Об этом РИА «Новости» сообщила их подруга Юлия.

«Когда все случилось, я пыталась связаться, звонила и писала, но телефон не отвечал. Ирина сама сообщила подруге детства, что они спрятались в туалете при стрельбе. Читали в новостях, то часть спрятавшихся там спаслась, но утром в списках погибших увидели Иру и Пашу», - сказала она.

Юлия уточнила, что Павел занимался сборкой мебели, а Ирина работала фотографом. У женщины остались родители-пенсионеры, а у мужчины - брат.

«Они были дружные, добрые и светлые. Родственникам пока не выдали тела, так как решаются вопросы с бумагами. Когда доставят их, пока непонятно», - добавила подруга погибших.

Ранее стало известно, что при теракте в Crocus City Hall погибла супружеская пара ученых-физиков из Хакасии.

Стрельба в Crocus City Hall

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