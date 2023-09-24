Предсмертную записку нашли в квартире пропавшего режиссера Никанорова

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В материале сказано, что подруга мужчины обратилась в правоохранительные органы и заявила, что нашла в доме Никанорова записку с просьбой никого не винить в его смерти.

Режиссера искали на протяжении нескольких дней, никто из близких так и не смог связаться с ним. Всего 10 дней назад Никанорову исполнилось 40 лет. Позже «Фонтанка» сообщила, что мужчину, предположительно, нашли мертвым в районе Токсово. Официально тело пока не опознали, однако отличительные черты сходятся. По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью.

Организация «Лиза Алерт» в социальных сетях приостановила поиски режиссера с пометкой «проверка информации».

Никоноров 21 сентября уехал на велосипеде, оставил дома телефон и паспорт. В последний раз он появлялся в районе вокзала в Токсове.