Предсмертную записку нашли в квартире пропавшего режиссера Никанорова
В квартире режиссера Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова Александра Никанорова, пропавшего четыре дня назад, нашли предсмертную записку. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
В материале сказано, что подруга мужчины обратилась в правоохранительные органы и заявила, что нашла в доме Никанорова записку с просьбой никого не винить в его смерти.
Режиссера искали на протяжении нескольких дней, никто из близких так и не смог связаться с ним. Всего 10 дней назад Никанорову исполнилось 40 лет. Позже «Фонтанка» сообщила, что мужчину, предположительно, нашли мертвым в районе Токсово. Официально тело пока не опознали, однако отличительные черты сходятся. По предварительной информации, мужчина свел счеты с жизнью.
Организация «Лиза Алерт» в социальных сетях приостановила поиски режиссера с пометкой «проверка информации».
Никоноров 21 сентября уехал на велосипеде, оставил дома телефон и паспорт. В последний раз он появлялся в районе вокзала в Токсове.