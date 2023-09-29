Предметы, похожие на гранаты, нашли у торгового центра на юго-востоке Москвы
У торгового центра «Мариэль» на юго-востоке Москвы мужчина обнаружил на газоне два предмета, похожих на гранаты. На место выехали кинологи, передал источник «360» в экстренных службах.
По его информации, сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию и вызвали кинологов. Окружающим ничего не угрожает. Подробности происшествия уточняются.
Ранее смоленский школьник принес гранату времен ВОВ на урок. Ее тут же вынесли во двор и вызвали оперативные службы. Директор учебного заведения Анастасия Самсонова заявила «360», что мальчик сделал это без злого умысла, а опасный предмет нашел в клумбе возле дома.
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