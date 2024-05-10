Праздничный салют попал в толпу на юго-востоке Москвы

По данным канала, одна девушка убегала от горящих частей салюта и подвернула ногу. Ей сразу же оказали медицинскую помощь. По предварительным данным, с ожогами к врачам никто не обращался.

В Москве 9 мая отгремел праздничный салют, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он начался в 22:00 по московскому времени. Жители и гости столицы могли посмотреть на красочные залпы из разных точек, в том числе со смотровой площадки на Воробьевых горах.

Салют в честь Дня Победы запускали и в других городах. На набережной Хабаровска фейерверк отгремел на берегу реки Амур, где за ним наблюдать не только россияне, но жители китайского города Фуюане, писал «ФедералПресс».