28 декабря 2023, 01:31

Правоохранители стали лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления

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Полицейские в столице, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Тверской областях лишили гражданства людей, которые совершили преступления после приобретения российских документов. Информацию об этом сообщили на сайте МВД Медиа.

«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», - сообщили в ведомстве.

В публикации отметили, что всех, кого лишили гражданства после преступлений, выдворят с территории России.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году. По его словам, в связи с этим ведомство примет активные меры.

Мигранты МВД РФ Преступления Россия
28 декабря 2023, 00:58
Более десяти человек пострадали в ДТП с автобусом в Ленинградской области
РИА «Новости»
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В Ленинградской области столкнулись автобус и грузовик, в итоге пострадали 13 человек. Об этом сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

По данным правоохранителей, происшествие случилось в 16:30 на втором километре автодороги «подъезд к поселку Коммунар» в Гатчинском районе Ленобласти. Грузовиком управлял 41-летний шофер.

«Водитель рейсового автобуса „ПАЗ“ маршрута № 528 по неустановленной причине совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Scania 340 с полуприцепом», - рассказали в ведомстве.

В результате происшествия водитель автобуса «ПАЗ» попал в больницу в тяжелом состоянии, еще 12 пассажиров госпитализированы с травмами различной тяжести. По факту ДТП проведут проверку.

Ранее авария случилась на трассе Березовка - Щетиново в Пермском крае. Грузовик и легковой автомобиль столкнулись, пассажир легковушки погиб.

Ленинградская область Грузовики ДТП Автобусы Водители
28 декабря 2023, 00:42
Развожаев заявил о работе системы ПВО над морем в Севастополе
РИА «Новости»
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Система противовоздушной обороны отработала над морем в Севастополе. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, уничтожен один БПЛА», - заявил он.

Он отметил, что по данным спасателей города, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

Беспилотники Севастополь ПВО
27 декабря 2023, 19:13
Lamborgini угнали со стоянки автомойки в центре Москвы
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Менеджер автосалона в Москва-Сити потерял кроссовер Lamborgini Urus стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Накануне он оставил машину на стоянке автомойки. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, когда мужчина не обнаружил премиальный автомобиль на месте, он поспешил в полицию сообщить о предполагаемом угоне.

Lamborgini удалось найти на соседней улице. Оказалось, неизвестный всю ночь катался за рулем роскошного автомобиля по парковке ближайшего бизнес-центра. Затем он просто припарковал машину неподалеку.

Сотрудники мойки предположили, что ключи от дорогого автомобиля украли из шкафчика. Машину вернули сотруднику салона без каких-либо повреждений.

Ранее столичные полицейские задержали подозреваемого в краже автомобиля почти за два миллиона рублей. Он похитил машину у собутыльника, забрав ключи в его квартире.

Машины Москва 2023
27 декабря 2023, 18:25
«Она любила жизнь». Жителя Башкирии обвинили в жестокой расправе над бывшей женой
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В Стерлитамаке женщина погибла, предположительно, от рук бывшего мужа, который ворвался к ней в дом. Потрясенные преступлением местные жители рассказали «360» о жертве. Они охарактеризовали ее как прекрасного, жизнерадостного человека.

Что произошло По предварительным данным СУ СКР по Башкирии, 42-летний житель деревни Покровка Стерлитамакского района проник в квартиру экс-супруги и взял в заложники ее несовершеннолетнего сына, заковав его в наручники. Когда мать молодого человека пришла домой, злоумышленник стал избивать их обоих. Подростку прямо в наручниках удалось сбежать и позвать на помощь. Прибывший на место полицейский обнаружил мать парня убитой.

Предполагаемый убийца несколько раз ударил женщину ножом в грудь и шею, после чего скрылся. Его задержали через несколько часов. Мужчине предъявили обвинение.

«В Башкортостане по горячим следам раскрыто убийство женщины», - указали в главном управлении МВД Башкортостана.

Общественный деятель Алена Попова в своем Telegram-канале заявила, что мужчина планировал убийство несколько месяцев. Об этом она узнала от близких погибшей.

«Планировал все это уже три месяца, что он следил за ними, купил новую машину, чтобы его не заметили, раздобыл ключи от запасного входа в подъезд, чтобы не попасться под камеры», - рассказала общественница.

Ранее житель Московской области сознался в убийстве жены на почве ревности. Он поссорился с супругой, ударил ее табуреткой, а затем ножом.

Любила жизнь и ловила каждый момент Женщина держала свой магазин женской одежды. По словам знакомых, она была жизнерадостной, доброй, умной, была хрупкой, но обладала большой силой воли.

«Даже в мыслях не было, что подобное может с ней произойти. Она любила жизнь, ловила каждый момент!» - признались собеседники канала.

Еще одна женщина отозвалась о погибшей как о доброй, красивой, обаятельной и харизматичной личности.

Убийства Башкирия Женщины Мужчины

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