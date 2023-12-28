Правоохранители стали лишать гражданства мигрантов, совершивших преступления

«МВД России проводятся проверочные мероприятия для выявления граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», - сообщили в ведомстве.

В публикации отметили, что всех, кого лишили гражданства после преступлений, выдворят с территории России.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил об увеличении числа тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году. По его словам, в связи с этим ведомство примет активные меры.