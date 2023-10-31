По данным издания, в Троицке 34-летняя девушка повздорила с 66-летней соседкой. Последняя стала угрожать оппонентке, обругала ее матом, а после куда-то ушла. Женщина вызвала полицейских.

Позже во время беседы с ними внезапно появилась та самая пенсионерка. Она на ходу достала пистолет из кармана и успела выстрелить в воздух, после этого ее задержали и изъяли оружие.

Вскоре пришел 68-летний муж задержанной и заявил, что аэрозольный пистолет «Добрыня» принадлежит ему. Также он потребовал отпустить супругу, сопровождая просьбы матом. Затем мужчина отправился по улице в другую сторону, но резко развернулся, вытащил из кармана другой пистолет, и выстрелил в правоохранителя. Тот не пострадал, так как пули отрикошетили от бронежилета.

Супругов доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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