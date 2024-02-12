12 февраля 2024, 21:31

Пожилой россиянке отказали в госпитализации из-за запаха

РИА «Новости»
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Отказ в проведении операции на глазах получила 83-летняя пенсионерка из Волгограда в местной больнице. Родственники пожилой женщины в комментарии изданию V1 заявили, что причиной стал неприятный запах от пациентки, который смутил медицинский персонал.

Собеседники пояснили, что перед госпитализацией пенсионерка прошла все необходимые обследования и сдала анализы в поликлинике. В результате она получила заключение приехать в больницу в понедельник, 12 февраля, для операции.

В кабинете неотложной помощи больницы и в приемном покое пенсионерке заявили, что свободных мест в палатах для нее нет, как и свободного душа. При этом родные подчеркнули, что заранее предупредили персонал, что привезут пациентке чистое белье и необходимые памперсы.

«Понятно, что человек частично недееспособен, но так ведь тоже дела не делаются», - возмутились собеседники журналистов.

В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что в операции никто не отказывал, просто лечащий врач перенес плановую операцию на ближайшую среду. По какой причине пациентке не сообщили об этом заранее в ведомстве не уточнили.

В конце января стало известно о смерти 23-летней учительницы в Сургутской областной больнице. По словам сестры погибшей, врачи отказались ее лечить и назвали «симулянткой». Госпитализации удалось добиться после крупного скандала.

В больнице состояние молодого педагога ухудшилось и она умерла. В справке о смерти медики указали острый миокардит. Сестра погибшей учительницы пообещала привлечь к разбирательству с врачами адвоката.

Больницы Пенсионеры Врачи
12 февраля 2024, 22:23
Саратовец протаранил скорую помощь и напал на медика
РИА «Новости»
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Водитель легкового автомобиля врезался в машину скорой медицинской помощи, которая стояла во дворе многоэтажного дома в Саратове. После этого мужчина набросился с кулаками на медбрата, сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительной версии, 12 февраля около 17:00 по местному времени во дворе дома по улице Университетская столкнулись ВАЗ-2114 и машина скорой медицинской помощи. В этот момент водитель скорой ждал бригаду с вызова.

«Когда медики вернулись к автомобилю, между одним из них и 20-летний водителем отечественной легковушки произошел конфликт, в ходе которого медработник получил удар в голову», - указали в сообщении.

Полиция назначила проверку по факту причинения медицинскому работнику травмы головы.

Ранее житель Домодедове открыл стрельбу на посту скорой помощи. По данным СК, мужчина подошел к бригаде скорой в микрорайоне Востряково и выстрелил в 33-летнего водителя.

Пострадавший получил смертельное ранение в шею.

Саратов Скорая помощь Мужчины Водители
12 февраля 2024, 22:00
Женщина родила дочь в автомобиле из-за метели в Алтайском крае
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Беременной женщине пришлось рожать прямо в салоне автомобиля из-за сильной метели в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Житель села Новоалейское обратился к дорожникам Юго-Западного ДСУ за помощью, когда у его супруги начались роды. После этого к ним направили трактор К-700, а из больниц Змеиногорска и Третьяковска выехали две кареты скорой помощи.

Однако снежный шторм сильно замедлил продвижение транспорта, поэтому к моменту прибытия фельдшера ребенок уже появился на свет. С помощью К-700 семья с младенцем доехала до села Екатерининское.

До Рубцовска они поехали уже в машине скорой и сопровождении автомобиля дорожной службы. На границе каждого района мать и новорожденную встречали дорожники и обеспечивали дальнейшее сопровождение.

Ранее жительница Москвы родила у отдела полиции на севере столицы. Беременной оказали помощь строители, которые работали в Молжаниновском районе. Они также вызвали на место родов медиков.

Дети Скорая помощь Женщины
12 февраля 2024, 21:58
Россиянин получил ожог пищевода, выпив минеральной воды
Freepik
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Житель Владикавказа получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло.

Житель Владикавказа получил ожог пищевода после глотка из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

По словам Меняйло, вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус. Сейчас выяснением обстоятельств занимаются сотрудники МВД, прокуратуры и Роспотребнадзора.

«Двадцать четыре упаковки воды „Джермук“ уже изъяли. Проводим необходимые оперативные мероприятия. Предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, рекомендовано приостановить продажу», - уточнил глава региона.

Меняйло также призвал жителей республики не пить минеральную воду данной торговой марки, пока не выяснятся все обстоятельства произошедшего.

В начале декабря 2023 года московская школьница глотнула уксус , чтобы вызвать у себя боли в животе и пропустить уроки. В результате девочку пришлось везти в больницу, ее мать оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей.

Прокуратура РФ МВД РФ Роспотребнадзор Торговля
12 февраля 2024, 20:40
Поезда столкнулись в Челябинской области
Unsplash
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Столкновение грузового и хозяйственного поездов на участке между станциями Бердяуш и Златоуст в Челябинской области привело к сходу с рельсов вагонов и повреждению опоры. Об этом сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

В организации пояснили, что при выезде из депо станции Бердяуш машинист проехал на запрещающий сигнал семафора, что привело к столкновению с другим составом, которым управлял его коллега из этого же депо.

На место происшествия с соседней станции отправили восстановительный поезд.

Пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточнила, что в результате происшествия никто не пострадал. Ведомство опубликовало фото и видео с места столкновения.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия туда выехал златоустовский транспортный прокурор.

По итогам проверки ведомство оценит выполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации поездов.

Урал Поезда

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