Пожилой россиянке отказали в госпитализации из-за запаха

Собеседники пояснили, что перед госпитализацией пенсионерка прошла все необходимые обследования и сдала анализы в поликлинике. В результате она получила заключение приехать в больницу в понедельник, 12 февраля, для операции.

В кабинете неотложной помощи больницы и в приемном покое пенсионерке заявили, что свободных мест в палатах для нее нет, как и свободного душа. При этом родные подчеркнули, что заранее предупредили персонал, что привезут пациентке чистое белье и необходимые памперсы.

«Понятно, что человек частично недееспособен, но так ведь тоже дела не делаются», - возмутились собеседники журналистов.

В комитете здравоохранения Волгоградской области заявили, что в операции никто не отказывал, просто лечащий врач перенес плановую операцию на ближайшую среду. По какой причине пациентке не сообщили об этом заранее в ведомстве не уточнили.

В конце января стало известно о смерти 23-летней учительницы в Сургутской областной больнице. По словам сестры погибшей, врачи отказались ее лечить и назвали «симулянткой». Госпитализации удалось добиться после крупного скандала.

В больнице состояние молодого педагога ухудшилось и она умерла. В справке о смерти медики указали острый миокардит. Сестра погибшей учительницы пообещала привлечь к разбирательству с врачами адвоката.