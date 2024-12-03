Пожилой пассажир исчез во время круиза

По предварительным данным, ЧП произошло на судне, следовавшем из Соединенных Штатов в Мексику и обратно. Установлено, что 72-летний американец путешествовал один, поэтому его исчезновение заметили лишь после возвращения судна в Сан-Франциско.

Правоохранители начали масштабные поисковые работы, однако на лайнере мужчину не обнаружили. По одной из версий, пропавший американец упал за борт и не выжил.

Похожий случай произошел с пожилой женщиной на круизном лайнере Allure of the Seas. Она выпрыгнула с 14-го этажа и бесследно исчезла в океане.

В этот момент на борту находились свыше 400 пассажиров. Прыгнувшую за борт туристку до сих пор не нашли.