Пожилой москвич едва не утонул в бассейне спорткомплекса «Косино»
В бассейне в спортивном комплексе «Косино» на улице Николая Старостина на востоке Москвы едва не утонул мужчина. О ЧП сообщил источник «360».
По предварительным данным, посетителю бассейна 60 лет. Его вытащили из воды и начали откачивать, добавил собеседник «360».
Подробности произошедшего уточняются. О состоянии мужчины пока ничего неизвестно.
Ранее пенсионер умер во время плавания в московском бассейне. Несчастный случай произошел в спортивном центре «Труд» на Варшавском шоссе. Его извлекли из воды уже без признаков жизни.