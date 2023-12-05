Пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метро

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По информации собеседника агентства, причины происшествия неизвестны. Состояние пожилой женщины уточняется, но на платформу ее доставили в удовлетворительном состоянии. Из-за произошедшего прибывающий на станцию состав применил экстренное торможение.

«Во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала», - добавили в пресс-службе столичной подземки.

На днях на станции «Театральная» с платформы упала 15-летняя девочка. Машинист вытащил ее из-под состава.

Она была в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в детскую нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.