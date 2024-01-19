19 января 2024, 15:10

Пожилая женщина получила ожоги при протечке воды в Москве

РИА «Новости»
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Протечка горячей воды произошла, а Сельскохозяйственной улице в Москве. В результате аварии пожилая женщина получала ожоги ног. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

На место отправились специализированные бригады ГБУ «Автодороги», Мослифта и Москоллектора.

Подробностей о состоянии 55-летней пострадавший женщины не поступала. Другие детали произошедшего уточняются.

Ранее юго-востоке Москвы затопило высотный дом. Вода протекла по всем 22-м этажам жилого здания на Мячковском бульваре.

Москва
19 января 2024, 15:36
«Мы вместе упали на снег». Жительница Аргаяша — о спасении девочки из-под поезда
РИА «Новости»
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Спасение девочки в челябинском селе Аргаяш отняло у бросившейся на помощь ребенку женщины несколько секунд. В беседе с «360» Юлия Мучкина заметила, что девочка оказалась на рельсах, последовав примеру взрослых.

«Было холодно. Я стояла рядом, ждала, когда отойдет поезд, потому что надо было идти на работу в ветеринарную лабораторию. Когда поезд тронулся, увидела под колесами девочку. Я добежала, дернула ее на себя, и мы вместе упали на снег», - поделилась Мучкина.

Спасенная девочка была шокирована происходящим. Женщина немного поговорила с ребенком, а затем школьница быстро ушла.

«Наверное, каждый бы смог спасти ребенка. Но все произошло за какие-то доли секунды», - добавила женщина.

Железная дорога, проходящая через Аргаяш, делит село на две части. В злополучный день состав стоял дольше обычного, и местные жители, которые хотели попасть в центр, ждали его отправления.

По словам Мучкиной, несколько мужчин перелезли между вагонами, а за ними последовали подростки, в том числе и спасенная ей девочка. Благодаря реакции женщины она чудом выжила.

Храбрый поступок местной жительницы не остался незамеченным. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил наградить Мучкину. Он также распорядился организовать проверку по факту долгой стоянки поезда.

Руководитель Аргаяшского муниципального района Игорь Ишимов также подключился к выяснению обстоятельств происшествия. Он встретился с начальником станции Светланой Коробченко, которая рассказала о задержке поезда.

По ее словам, на путях снегоочистительная машина выполняла технические работы. Перед началом движения машинист подал предупредительный сигнал, также по громкой связи сообщили об отходе поезда. Коробченко подчеркнула, что все это зафиксировано на скоростемерной ленте.

Челябинская область Поезда
19 января 2024, 15:01
Потерянную радиоактивную капсулу нашли под Иркутском
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В Иркутской области обнаружили потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании «ТНГ-Групп».

Защитная оболочка капсулы оказалась неповрежденной, ее целость не нарушена. Проведенные замеры не выявили повышения радиационного фона.

Вещество направят к специализированному месту хранения для дальнейших оперативно-следственных мероприятий.

Генеральный директор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов отметил, что в организации примут меры для недопущения таких ситуаций в будущем.

«Для нас это наилучший вариант развития событий. Спасибо всем, кто принимал участие в поиске. Мы проведем анализ и тщательный разбор всех обстоятельств, которые привели к инциденту», - заявил он.

О пропаже радиоактивной капсулы стало известно в среду, 17 января, сообщал Telegram-канал Baza. Группа исследователей везла с собой прибор для разведки местности, однако потеряла его. За содействие в поиске капсулы «ТНГ-Групп» обещала вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Иркутская область Радиация Ученые
19 января 2024, 14:37
Подростки устроили «бойцовский клуб» на улицах Нижнего Новгорода
РИА «Новости»
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Жители Нижнего Новгорода пожаловались на подростков, устраивающих на улицах «бойцовский клуб». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случившегося. Об этом сообщили в информационном центре ведомства в Telegram-канале.

В социальных сетях появилась информация о том, что в Канавинском районе города Нижнего Новгорода подростки устраивают на улицах потасовки. Во время драк старшие по возрасту ребята обучают более юных борцовским приемам. Горожане обеспокоились за своих детей.

«Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Саетовичу Ахметшину возбудить уголовное дело и представить доклад об <…> окончательных результатах его расследования», - подчеркнули в пресс-службе СК.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге студент Охтинского колледжа набросился на первокурсника из-за надписи на футболке, потому что та была на английском языке. Пострадавший получил тяжелые травмы головы.

Драки Уголовное дело Дети Следственный комитет России
19 января 2024, 13:56
Мальчика с бабушкой нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Тела 64-летней женщины и 13-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на 1-й Курьяновской улице в Москве. Мать мальчика госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, квартиру проверили сотрудники экстренных служб наряду с коллегами из службы газового хозяйства Мосгаз. Прокуратура вхяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее трехлетний мальчик в Красноярском крае погиб от пересоленных в 100 раз котлет. Его родители приготовили колбасу из мясного фарша с добавлением специй. Чтобы сохранить цвет и продлить срок годности колбасы отец погибшего использовал нитритную соль, превысив максимально допустимый уровень ее содержания.

Москва

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