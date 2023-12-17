Пожилая петербурженка продала квартиру и перевела 5,5 млн мошенникам

Аферисты связались с жительницей Фрунзенского района в октябре и общались с пожилой женщиной до 2 декабря. Злоумышленники заявили, что для сохранности имущества петербурженке нужно связаться с риелторами и продать через них квартиру.

Пенсионерка выполнила требования мошенников и отправила полученные от сделки 5,5 миллиона рублей на указанные злоумышленниками счета. Через некоторое время жительница Северной столицы поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Похожая история произошла в ХМАО. Местная жительница увидела рекламу инвестиций в Сети, перешла на сайт и оставила там свои контакты. С ней связалась неизвестная и сказала, что нужно скачать специальное приложение и перевести средства на сторонние счета. В итоге пострадавшая лишилась миллиона рублей.