Пожилая пациентка хосписа в Иванове упала в шахту лифта

Экстренные службы вызвали в здание на улице Инженерной, 16 в 14:20. Женщина 1941 года рождения упала с третьего этажа на кабину в шахте лифта. К началу спасательной операции она находилась в сознании и могла говорить.

Пожарные вместе со спасателями областного поисково-спасательного отряда достали пенсионерку из шахты, зафиксировали на спинальном щите и передали скорой помощи. Женщину увезли в областную больницу.

Падение произошло в частном хосписе. Причину, по которой кабина не доехала до третьего этажа, выяснят специалисты.

Прокуратура Ивановской области опросила других пациентов и начала проверку на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья при оказании услуг.

В Москве на строительной площадке рабочий при обслуживании строительного подъемника упал с высоты 10 этажей. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.