Пожары в Ростовской области уничтожили почти 30 строений
Ликвидация пожаров в Ростовской области продолжается. В результате перехода огня на населенные пункты пострадало 29 строений, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
«При пожаре пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», - написал он.
По словам Голубева, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, региональные власти оказали помощь.
Сейчас в тушении пожаров учувствуют свыше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.
Также пожарные тушат три лесных пожара в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Их общая площадь составляет 7,4 гектара.