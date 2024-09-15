Пожары в Ростовской области уничтожили почти 30 строений

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«При пожаре пострадало 29 строений, в том числе 13 жилых домов в Аксайском и Неклиновском районах», - написал он.

По словам Голубева, в результате происшествия пострадавших и погибших нет. Всем жителям, потерявшим жилье и имущество, региональные власти оказали помощь.

Сейчас в тушении пожаров учувствуют свыше двух тысяч человек и почти 300 единиц техники.

Также пожарные тушат три лесных пожара в Аксайском, Красносулинском и Белокалитвинском районах. Их общая площадь составляет 7,4 гектара.