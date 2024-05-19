Пожару в управе Соколиной Горы присвоили второй ранг сложности

По его информации, огонь по перекрытиям перешел в другую часть дома. Огонь виден на кровле здания, он быстро распространяется.

МЧС работают на трех участках: на втором этаже здания, с противоположной стороны и на чердаке. Ранг пожара повысили с БИС-1 до второго. Пожарные сообщили, что требуется подкрепление, а также эвакуаторы для перемещения машин, мешающих работе спасателей.

Административное здание загорелось около 19:45. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили очаг горения на втором этаже. Из горящего здания эвакуировали пять человек.