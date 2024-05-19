19 мая 2024, 22:58

Пожару в управе Соколиной Горы присвоили второй ранг сложности

Пресс-служба МЧС
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Пожару в управе Соколиной Горы присвоили второй ранг сложности, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Подробности сообщил источник 360.ru.

По его информации, огонь по перекрытиям перешел в другую часть дома. Огонь виден на кровле здания, он быстро распространяется.

МЧС работают на трех участках: на втором этаже здания, с противоположной стороны и на чердаке. Ранг пожара повысили с БИС-1 до второго. Пожарные сообщили, что требуется подкрепление, а также эвакуаторы для перемещения машин, мешающих работе спасателей.

Административное здание загорелось около 19:45. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили очаг горения на втором этаже. Из горящего здания эвакуировали пять человек.

Спасатели Пожары МЧС РФ Работа Машины Москва
19 мая 2024, 18:27
МВД Словакии проверит версию о сообщниках стрелявшего в Фицо
Global Look Press
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У писателя, активиста либеральной партии Юрая Цинтулы, стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, могли быть сообщники. Такую версию начали проверять следователи, сообщило РИА «Новости».

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток уточнил агентству, что спустя пару часов после покушения у подозреваемого исчезла вся история в его аккаунте в соцсети Facebook*. Записи удалил не он и не его жена.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили из оружия после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая. Пострадавшего политика на вертолете привезли в больницу в Банск-Бистрицу.

Позже писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула признался, что выстрелил в Фицо из политических побуждений.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
19 мая 2024, 15:43
Тренер по фитнесу лишился ноги в ДТП улице Щорса в Кирове
Телеканал «360»
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Фитнес-тренеру оторвало ногу в жутком ДТП на улице Щорса в Кирове. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Авария произошла вечером 18 мая: на перекрестке улиц Щорса и Пугачева мотоцикл, за рулем которого был спортсмен, столкнулся с легковушкой. От удара байкера отбросило на несколько метров.

В результате аварии, мотоциклист получил травмы, сообщил сайт progorod43.ru. Он жив, его отвезли в больницу. Источник 360.ru уточнил, что мужчине оторвало ногу. Информация об обстоятельствах аварии уточняется.

Ранее страшная авария произошла на Новорижском шоссе в Московской области. Женщине оторвало ноги при столкновении двух авто.

Спортсмены Мотоциклы ДТП Видео
19 мая 2024, 14:23
Набитый оружием чемодан нашли в московском парке
РИА «Новости»
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Чемодан с оружием обнаружили в парке на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

«В изъятом чемодане были обнаружены шесть пистолетов и более 350 патронов разного калибра», - сообщил собеседник.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия». Подробности происшествия выясняются. Владелец чемодана пока неизвестен.

В столице нередко находят оружие в необычных местах. Ранее гранату заметили в припаркованной легковушке на улице Крылатские Холмы. До этого москвичка нашла пистолет в двери каршерингового авто на Татарской улице.

Уголовное дело Оружие Парки Москва
19 мая 2024, 14:12
Пожар на складе овощебазы под Краснодаром полностью потушили
Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар на складе овощной базы в хуторе Ленина Краснодарского края полностью потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Краснодарском крае», - передали в министерстве.

Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. Огонь охватил тысячу «квадратов», к месту происшествия оперативно прибыли 49 пожарных.

Пожар начался 19 мая около 06:30. Открытое горение огнеборцам удалось потушить спустя час. Ранее спасатели опубликовали видео с места происшествия.

Еще один крупный пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь распространился на 600 квадратных метров, кровля здания частично обрушилась. Возгорание успешно потушили , обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатели Пожары Краснодар Видео Россия Краснодарский край

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