20 мая 2024, 07:05

Пожарный пострадал при возгорании в управе Соколиной Горы

РИА «Новости»
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Пожар в здании управы Соколиной Горы на востоке Москвы полностью ликвидировали. Сотрудник МЧС получил травму ноги, сообщил источник 360.ru.

Пострадал старший пожарный пожарно-спасательной части 1989 года рождения. Мужчина упал на первом этаже, повредив право колено. Его увезли в больницу.

Возгорание произошло вечером 19 мая на втором этаже здания управы , огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. Частично разрушились перекрытия между вторым этажом и чердаком. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. К утру пожар полностью ликвидировали.

Крупное возгорание произошло в Краснодарском крае на складе овощебазы. Огонь занялся на крыше и охватил тысячу квадратных метров - примерно треть общей площади постройки. К тушению привлекли 49 человек и 11 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Москва
20 мая 2024, 00:47
Крыша управы Соколиной Горы обвалилась из-за крупного пожара
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Крыша дома обрушилась из-за крупного пожара на востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Авторы отметили, что также разрушилось перекрытие между первым и вторым этажами.

Как заявили в Telegram-канале МЧС России, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, к тушению огня привлекли 107 специалистов и 33 единицы техники.

«Предварительно, возгорание произошло на втором этаже здания. По перекрытиям огонь перекинулся на кровлю», - сообщили в публикации МЧС.

Также в ведомстве разместили кадры с места событий. На них видно, как клубы черного дыма выходят из окна второго этажа здания.

О пожаре в Москве стало известно вечером 19 мая. ЧП случилось в управе Соколиной Горы Восточного административного округа столицы. По данным источника 360.ru, огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания. Пятерых человек эвакуировали из помещения.

Пожары МЧС РФ Россия Москва
19 мая 2024, 22:58
Пожару в управе Соколиной Горы присвоили второй ранг сложности
Пресс-служба МЧС
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Пожару в управе Соколиной Горы присвоили второй ранг сложности, огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Подробности сообщил источник 360.ru.

По его информации, огонь по перекрытиям перешел в другую часть дома. Огонь виден на кровле здания, он быстро распространяется.

МЧС работают на трех участках: на втором этаже здания, с противоположной стороны и на чердаке. Ранг пожара повысили с БИС-1 до второго. Пожарные сообщили, что требуется подкрепление, а также эвакуаторы для перемещения машин, мешающих работе спасателей.

Административное здание загорелось около 19:45. Прибывшие сотрудники МЧС обнаружили очаг горения на втором этаже. Из горящего здания эвакуировали пять человек.

Спасатели Пожары МЧС РФ Работа Машины Москва
19 мая 2024, 18:27
МВД Словакии проверит версию о сообщниках стрелявшего в Фицо
Global Look Press
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У писателя, активиста либеральной партии Юрая Цинтулы, стрелявшего в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, могли быть сообщники. Такую версию начали проверять следователи, сообщило РИА «Новости».

Глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток уточнил агентству, что спустя пару часов после покушения у подозреваемого исчезла вся история в его аккаунте в соцсети Facebook*. Записи удалил не он и не его жена.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили из оружия после выездного заседания правительства в Гандлове 15 мая. Пострадавшего политика на вертолете привезли в больницу в Банск-Бистрицу.

Позже писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула признался, что выстрелил в Фицо из политических побуждений.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Словакия Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
19 мая 2024, 15:43
Тренер по фитнесу лишился ноги в ДТП улице Щорса в Кирове
Телеканал «360»
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Фитнес-тренеру оторвало ногу в жутком ДТП на улице Щорса в Кирове. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Авария произошла вечером 18 мая: на перекрестке улиц Щорса и Пугачева мотоцикл, за рулем которого был спортсмен, столкнулся с легковушкой. От удара байкера отбросило на несколько метров.

В результате аварии, мотоциклист получил травмы, сообщил сайт progorod43.ru. Он жив, его отвезли в больницу. Источник 360.ru уточнил, что мужчине оторвало ногу. Информация об обстоятельствах аварии уточняется.

Ранее страшная авария произошла на Новорижском шоссе в Московской области. Женщине оторвало ноги при столкновении двух авто.

Спортсмены Мотоциклы ДТП Видео

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