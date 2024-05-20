Пожарный пострадал при возгорании в управе Соколиной Горы

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Пострадал старший пожарный пожарно-спасательной части 1989 года рождения. Мужчина упал на первом этаже, повредив право колено. Его увезли в больницу.

Возгорание произошло вечером 19 мая на втором этаже здания управы , огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. Частично разрушились перекрытия между вторым этажом и чердаком. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. К утру пожар полностью ликвидировали.

Крупное возгорание произошло в Краснодарском крае на складе овощебазы. Огонь занялся на крыше и охватил тысячу квадратных метров - примерно треть общей площади постройки. К тушению привлекли 49 человек и 11 единиц техники.