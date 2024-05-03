Пожарным пришлось пешком добираться к горящему дому в Москве из-за ДТП

Спасатели не смогли быстро попасть в помещение из-за произошедшей рядом с домом аварией и задержкой на светофоре. К горящему зданию сотрудники МЧС добирались пешком.

«На незадымленной лестничной клетке возгорание межхолловой двери», - передал источник.

Причины возгорания пока неизвестны.

В этот же день пожар произошел в итальянском ресторане на Мосфильмовской улице в Москве. Возгорание началось вентиляционной коробке заведения, огонь охватил 30 «квадратов». Спасатели тушили пламя по первому рангу сложности.