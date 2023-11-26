26 ноября 2023, 14:36

Пожарные в Иркутске спасли загоревшийся дом начала XVIII века

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Двухэтажный деревянный дом загорелся в центре Иркутска в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Иркутской области.

ЧП произошло на улице Темирязева, спасатели получили сообщение о возгорании в 16:54 по местному времени.

После прибытия на место огнеборцы обнаружили горение кровли, людей внутри дома не было. Работу спасателей существенно осложнило большое количество электропроводов рядом со зданием.

В 18:27 по местному времени пожарные локализовали распространение огня на площади 180 квадратных метров, а в 18:39 полностью ликвидировали открытое горение.

Пострадавших в результате происшествия нет, на место ЧП привлекли шесть пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается.

Телеканал «Звезда» уточнил, что горел дом начала XVIII века постройки. Он является объектом культурного наследия муниципального значения.

Пожары Иркутская область МЧС РФ
26 ноября 2023, 18:09
Взорвавшаяся кофемолка оторвала кисть школьнику в Забайкалье
РИА «Новости»
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Ребенок получил многочисленные травмы после взрыва электроприбора в Забайкальском крае. Об этом местные власти сообщили в Telegram-канале.

«Мальчика госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу. Состояние средней степени тяжести», - уточнили в сообщении.

Сейчас врачи оказывают школьнику всю необходимую медицинскую помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным «Известий» , житель города Балей принес домой кофемолку, которую он нашел на улице. Его 14-летний сын решил проверить, как работает бытовая техника.

После того как мальчик включил кофемолку в сеть, прогремел взрыв. Восьмиклассник получил множественные ранения левой руки, лица, правого глаза, груди и живота. Левую кисть пострадавшего спасти не удалось.

По неподтвержденной информации, криминалисты обнаружили среди фрагментов кофемолки похожий на детонатор предмет.

Ранее 18-летний житель Санкт-Петербурга лишился пальца из-за взорвавшейся петарды. Юноша приобрел ее на одном из маркетплейсов. Петарда взорвалась у него в руке.

Дети Взрывы
26 ноября 2023, 17:37
Врачи не успели спасти 280-килограммового жителя Тюмени от проблем с сердцем
РИА «Новости»
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В Тюмени скончался 280-килограммовый затворник, который пять лет не выходил на улицу и практически не поднимался на ноги. Леонид Андреев был одним из тех, чей вес бил все мировые рекорды. Портал NGS.RU сообщил, что мужчина умер из-за проблем с сердцем.

В молодости Леонид был спортсменом, занимался борьбой и весил 70 килограммов. Первый скачок веса произошел после того, как тюменец вернулся из армии. Тогда мужчина стал весить больше центнера.

По словам самого Андреева, каждые семь-восемь лет масса тела сильно увеличивалась. В результате из-за проблем со здоровьем ему пришлось уволиться задолго до пенсии - в 55 лет.

«Потом опять какой-то скачок делается, опять вес прибавляется - и так далее. Уже потом врачи сказали, что это обмен веществ нарушен», - рассказал Леонид.

После того как историю тюменца растиражировали СМИ, внимание на него обратили местные власти. Они пообещали обустроить быт мужчины, так как в его доме не было ни водоснабжения, ни газа.

Леонид оформил инвалидность и принял подарок в виде специального матраса от пролежней. На пенсионные деньги купил телевизор.

Со временем из-за ожирения у мужчины обострились проблемы с сердцем. Тогда он решил сесть на диету, но на следующий день умер.

Анестезиолог-реаниматолог Наталья Арсеньева отмечала, что артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение являются основными причинами возникновения инфаркта.

Смертность Тюмень Россия Ожирение
26 ноября 2023, 17:22
Мужчина на юго-востоке Москвы угрожал детям ножом
РИА «Новости»
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Мужчина бегал в районе Марьино в Москве за детьми с ножом и угрожал прохожим. Об этом сообщил источник «360».

По его информации, сотрудники полиции задержали злоумышленника. Кроме того, стражи правопорядка обнаружили его автомобиль, в котором лежал пистолет.

Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств ЧП.

Ранее обвиняемых в избиении детей на улице арестовали в Москве. Вечером 19 ноября двое мужчин поставили детей на колени и избили палками недалеко от жилого дома на Базовской улице. Один из фигурантов угрожал жертвам ножом.

Дети Преступления Поножовщины
26 ноября 2023, 15:03
СМИ «похоронили» убившего Флойда экс-полицейского
Global Look Press
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Американские СМИ распространили информацию о смерти бывшего полицейского Дерека Шовина, на которого напали с ножом в тюрьме. Представитель генпрокуратуры штата Миннесота Брайан Эванс опроверг эти новости, сообщило Associated Press.

По его словам, экс-полицейский сможет выжить после нанесенных ему ножевых ранений. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

В воскресенье, 26 ноября, на осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда экс-полицейского напали в американской тюрьме. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным издания, Шовина пырнул другой заключенный. В результате тот получил серьезные ранения.

Сотрудники исправительного учреждения Аризоны оказали ему первую помощь и отправили в больницу. Позже СМИ распространили информацию о смерти Шовина, которая в итоге оказалась ложной.

Шовин убил афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года, после чего в США начались массовые протесты. В интернете опубликовали кадры, на которых полицейские надели на темнокожего мужчину наручники и втроем прижали его к земле. Один из них наступил ему коленом на шею.

Сам Флойд говорил, что может дышать. В результате он затих, а затем скончался в реанимации. Дерека Шовина обвинили в убийстве по неосторожности и приговорили к 22,5 года тюрьмы.

США Смертность Больницы Тюрьмы

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