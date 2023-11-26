Пожарные в Иркутске спасли загоревшийся дом начала XVIII века
Двухэтажный деревянный дом загорелся в центре Иркутска в воскресенье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Иркутской области.
ЧП произошло на улице Темирязева, спасатели получили сообщение о возгорании в 16:54 по местному времени.
После прибытия на место огнеборцы обнаружили горение кровли, людей внутри дома не было. Работу спасателей существенно осложнило большое количество электропроводов рядом со зданием.
В 18:27 по местному времени пожарные локализовали распространение огня на площади 180 квадратных метров, а в 18:39 полностью ликвидировали открытое горение.
Пострадавших в результате происшествия нет, на место ЧП привлекли шесть пожарных расчетов. Причина пожара устанавливается.
Телеканал «Звезда» уточнил, что горел дом начала XVIII века постройки. Он является объектом культурного наследия муниципального значения.