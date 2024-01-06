06 января 2024, 19:54

Пожарные в Дагестане вытащили из горящего дома шестерых детей

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Пожар в частном доме произошел в поселке Юбилейный в Дагестане. Из огня спасли шесть детей, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Еще четверых взрослых и двоих детей эвакуировали. Никто не пострадал», - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, возгорание произошло в двухэтажном доме. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В тушении участвовали 27 специалистов и семь единиц техники.

Две девочки 2008 и 2009 года рождения погибли при пожаре в Богородском городском округе, в момент ЧП с ними находился дедушка одной из них. Ночью мужчина обнаружил, что отопительный прибор садового дома сломался, и решил отремонтировать его своими силами. Но во время работ произошла вспышка газовоздушной смеси, что спровоцировало возгорание.

Дагестан Пожары Дети МЧС РФ
06 января 2024, 19:23
Петербуржец выкинул пьяного приятеля в окно в центре города
РИА «Новости»
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Житель Санкт-Петербурга выбросил своего пьяного приятеля в окно второго этажа. Мужчина остался жив, но получил многочисленные травмы, сообщила «Фонтанка».

По данным источника издания, ссора с таким неожиданным концом произошла поздно вечером 5 января в квартире одного из домов в центре города.

В какой-то момент один мужчина решил выпроводить второго из жилища, но не через дверь. Вместо этого он выбросил приятеля в окно. Причины его поступка пока неизвестны.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно о гибели пожилых супругов в деревне Куйвози в Ленинградской области. Их тела нашли соседи на неотапливаемой даче.

Санкт-Петербург
06 января 2024, 18:57
Четыре человека пострадали в Самаре после взрыва газа
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Взрыв газового баллона произошел в однокомнатной квартире в Октябрьском районе Самары. Пострадали четверо мужчин, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По предварительным данным, газ взорвался в ходе проведения работ по монтажу натяжного потолка без последующего горения. Несущие конструкции многоквартирного дома повреждений не получили.

«В результате происшествия пострадали четыре человека - мужчины 1974 и 1987 годов рождения, и двое молодых людей 2005 года рождения, их госпитализировали», - уточнили в ведомстве.

Спасатели эвакуировали из жилого здания 50 человек. По информации Минздрава Самарской области, состояние пострадавших врачи оценили как тяжелое.

По факту ЧП региональный Следственный комитет назначил проверку. На месте работают правоохранительные органы и сотрудники аварийно-спасательных служб.

Ранее бытовой газ взорвался в двухэтажном доме в поселке Осиново Зеленодольского района Татарстана. В больницу попали четыре человека.

МЧС РФ Взрывы Следственный комитет России
06 января 2024, 18:01
Участника «голой» вечеринки Ивлеевой рэпера Vacio снова задержали в Москве
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Отбывавшего административный арест рэпера Николая Васильева (Vacio) вновь задержали в Москве после выхода из СИЗО. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Музыкальный исполнитель отбывал 15 суток в заключении за участие в ставшей скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой , на которой он появился в одном носке на гениталиях.

Сразу после отбывания ареста Васильева задержали повторно по статье «Мелкое хулиганство», ему грозит еще 15 суток или штраф до 2,5 тысячи рублей.

Vacio задержали 22 декабря, суд наказал его 15 сутками ареста и штрафом в 200 тысяч рублей. Сам рэпер позднее извинился за участие в вечеринке Ивлеевой.

Блогера также оштрафовали на 100 тысяч рублей за нецензурную брань в общественном месте и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Россия Аресты Анастасия Ивлеева
06 января 2024, 17:40
Почти 20 квартир многоэтажного дома в Алтуфьеве затопило из-за прорыва трубы
Телеканал «360»
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В ночь на 6 января в 22-этажном доме, расположенном на Алтуфьевском шоссе в Москве, прорвало трубу. Квартиры в шестом подъезде с первого по четырнадцатый этаж затопило, рассказали «360» очевидцы.

Судя по снятым ими кадрам, вода залила электрические щитки, из-за чего жильцы почти 20 квартир несколько часов провели без электричества. Некоторые квартиры до сих пор обесточены.

В доме, рассказали жители, недавно делали капитальный ремонт. Люди пытались дозвониться в УК «Жилищник», но из-за новогодних праздников связи с компанией нет.

На улице Большевистской в Новосибирске прорвало канализацию. Кипяток затопил парковку супермаркета «Лента».

Электричество Москва

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