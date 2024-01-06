Пожарные в Дагестане вытащили из горящего дома шестерых детей

Житель Санкт-Петербурга выбросил своего пьяного приятеля в окно второго этажа. Мужчина остался жив, но получил многочисленные травмы, сообщила «Фонтанка».

По данным источника издания, ссора с таким неожиданным концом произошла поздно вечером 5 января в квартире одного из домов в центре города.

В какой-то момент один мужчина решил выпроводить второго из жилища, но не через дверь. Вместо этого он выбросил приятеля в окно. Причины его поступка пока неизвестны.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и перелом бедра. Он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно о гибели пожилых супругов в деревне Куйвози в Ленинградской области. Их тела нашли соседи на неотапливаемой даче.