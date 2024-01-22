Пожарные спасли пять человек при пожаре в Измайлове

Пожарных вызвали к дому по 3-й Прядильной улице, 7 незадолго до полуночи. В пятиэтажном кирпичном доме произошло возгорание. Очаг находился в трехкомнатной квартире на первом этаже. Горели личные вещи и мебель, огонь охватил 20 квадратных метров.

Со второго и третьего этажей спасли пять человек. Среди них ребенок возрастом от девяти до 12 лет. В 00:13 объявили локализацию пожара.

Возгорание полностью ликвидировали в 00:15, сообщило ГУ МЧС России по Москве. В ведомстве подтвердили спасение пяти человек.

В Перми произошел пожар из-за включенной гирлянды. Хозяйка почувствовала запах гари, обесточила квартиру и потушила огонь.