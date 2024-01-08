Пожарные спасли провалившуюся под лед лошадь в Забайкалье

Животное вышло на замерзшую реку недалеко от города Шилка, но поверхность не выдержала, и лошадь оказалась в воде. О произошедшем спасателям сообщили очевидцы.

«Огнеборцы МЧС России из пожарно-спасательной части № 41 вызволили бедное животное из ледяной воды и передали хозяину», - передали в ведомстве.

Ранее спасатели вытащили козу из двенадцатиметрового колодца в Ростовской области. Одному из сотрудников МЧС пришлось спуститься за животным при помощи троса, а затем поднять на поверхность. Вся операция по вызволению парнокопытного заняла у пожарных более часа.