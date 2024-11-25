25 ноября 2024, 14:46

Пожарные спасли четырехмесячную девочку из горевшего дома в Жуковском

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Четырехмесячную девочку спасли из пожара в многоэтажном доме в Жуковском. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как один из спасателей вынес младенца из здания. Ребенок не пострадал.

Сейчас огнеборцы продолжают работу над ликвидацией последствий пожара. Спасатели повторно проливают конструкции, чтобы предотвратить возгорания. Жильцам пока не разрешают вернуться в свои квартиры.

Очевидец пожара сообщил, что в доме не было газа.

«В доме газа нет. Только электроплиты», - сказал он.

Огонь охватил дом № 5 на улице Осипенко. По данным Telegram-канала Shot , перед возгоранием прогремел взрыв. Пожар уже потушили.

Пожары Видео Жуковский
25 ноября 2024, 12:34
«Горело сильно». Очевидцы — о мощном пожаре в Жуковском
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Крупный пожар в многоэтажке в Жуковском уже потушили. Об этом 360.ru сообщил один из очевидцев.

«Хлопок лично я не слышала, горело достаточно сильно, сейчас вроде бы потушили», - отметила собеседница 360.ru.

Однако по последним данным МЧС России , огнеборцы продолжают тушить пламя и эвакуировать жильцов. Горят две квартиры на 12-м и 13-м этажах.

«Пожарные спасли троих жильцов», - уточнили в пресс-службе.

Пламя охватило дом № 5 на улице Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Shot , перед возгоранием прогремел взрыв.

Когда начался пожар, часть жителей дома выбежали на улицу. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мужчину эвакуировали во время пожара в доме в Солнечногорске. Вспыхнула квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Молодой человек находился на балконе.

Пожары Жуковский
25 ноября 2024, 09:24
Загоревшийся Superjet смогли посадить в 150 метрах от пожарной части в Анталье
Pxhere
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Пилот остановил загоревшийся в Анталье Sukhoi Superjet с российскими туристами напротив пожарной части, благодаря чему спасатели начали тушить лайнер уже через минуту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пожарная часть находилась в 150 метрах от самолета. Благодаря этому турецкие спасатели оперативно эвакуировали пассажиров с помощью надувных трапов и потушили пожар.

У вылетевшего из Сочи Superjet во время посадки загорелась задняя левая турбина. Лайнер жестко приземлился, а после удара начался пожар.

Одна из пассажирок рассказала , что находившиеся на борту люди испытали сильный стресс. Авиакомпания «Азимут» не направила своего представителя и не оказала своим клиентам никакой помощи. Пассажиры провели ночь в аэропорту.

На место ЧП прибыли российские дипломаты. Часть туристов покинула аэропорт, а остальные решили дождаться выдачи багажа. Никто из 79 пассажиров Superjet не пострадал. Авиакомпания начала готовить резервный борт для обратного рейса.

Турция Самолет SSJ-100 Сочи Самолеты
25 ноября 2024, 08:47
Роспотребнадзор опроверг отравление учеников одной из школ в Москве
Freepik
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Управление Роспотребнадзора по Москве опровергло данные об отравлении детей в столичной школе. Об этом сообщил департамент образования и науки города.

Сотрудники федеральной службы провели расследование в школе № 1512, где ранее 32 ученика пожаловались на симптомы кишечной инфекции. У этих детей нашли норовирус, возбудителем которого считается один из кишечных вирусов.

В учреждении проверили воду, кулеры, смывы с поверхностей, питание и взяли клинический материал у сотрудников школы. Норовирусы нигде не обнаружили.

«Заражение детей могло произойти контактно-бытовым путем от первых заболевших», - заявили в пресс-службе.

Как отметила главный детский инфекционист Москвы, профессор Людмила Мазанкова, норовирусная инфекция очень заразная и передается бытовым путем. Даже десятка частиц достаточно, чтобы заболеть.

Ранее массовое отравление произошел в красноярской школе. Там в больницу попали почти 40 детей.

Дети Школы Больницы Питание Роспотребнадзор Образование Москва Вирусы
25 ноября 2024, 00:52
Российские дипломаты выехали к загоревшемуся лайнеру в Анталье
РИА «Новости»
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Российские дипломаты срочно выехали в аэропорт Антальи, где после посадки загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Об этом «Известиям» сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российские загранучреждения в Турции, в частности, генконсульство в Анталье, плотно контактируют с местными властями для содействия россиянам.

«В ближайшее время российские дипломаты поделятся оперативной информацией о ситуации непосредственно с места событий, куда они срочно выехали», - подчеркнула Захарова.

Ранее Западном межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило о проведении проверки , чтобы установить все обстоятельства возгорания российского лайнера при посадке в Турции.

В авиакомпании «Азимут» заявили, что лайнер загорелся из-за грубой посадки , пассажиров эвакуировали по надувным трапам, никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, ведомство разберется в произошедшем, а компания «Азимут» уже готовит резервный борт для отправки обратного рейса.

Авиация Турция Дипломатия Самолет SSJ-100 Мария Захарова Самолеты Россия МИД РФ

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