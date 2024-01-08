Пожарные спасли человека из огня на севере Москвы

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже дома, его причины пока неизвестны. Приехавшие на вызов пожарные помогли выбраться из горящего дома одному человеку, еще 11 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание.

Пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению огня. На ролике МЧС видно, что из одного из окон дома валит густый дым, однако огонь пока не распространился на другие этажи.

В ночь с 6 на 7 января пожар произошел в столичном отеле Holiday Tagansky. Прибывшие на место спасатели спасли двух человек и помогли провести эвакуацию 364 гостей. В результате происшествия никто не пострадал, площадь возгорания составила два квадратных метра.