29 декабря 2024, 09:10

Пожарные службы подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе в Муане

Global Look Press
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Число погибших во время крушения борта Boeing 737-800 в Муане увеличилось до 120 человек. Об этом со ссылкой на пожарные службы сообщило агентство Yonhap.

Экстренные службы продолжают уточнять точное жертв авиакатастрофы.

«Число погибших в результате катастрофы самолета Jeju Air увеличилось до 120 человек», - отметили пожарные.

Выжить при крушении прилетевшего из Бангкока лайнера удалось двоим. Всего на борту находился 181 человек , в том числе шесть членов экипажа. Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок после авиакатастрофы объявил аэропорт зоной особого бедствия. Все рейсы в нем отменили.

В компании Jeju Air, которой принадлежал борт, пообещали сделать все, чтобы выяснить причины произошедшего. С самолетом за все 15 лет его эксплуатации не было ни одного несчастного случая.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 08:56
В Южной Корее произошла авиакатастрофа с пассажирским лайнером. Что известно к этому часу
Global Look Press
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Пассажирский самолет Boeing 737-800, летевший в Бангкок, при посадке в Муане оказался вне ВПП и врезался в ограждение. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. 360.ru собрал главное, что необходимо знать об авиакатастрофе.

Предварительная причина - проблемы с шасси Пожарные службы официально подтвердили агентству Yonhap смерть 120 человек. В прессе сообщают, что из всех летевших эти рейсом людей удалось спастись только двоим.

Лайнер южнокорейской авиакомпании Jeju Air рейса Бангкок - Муан должен был совершить посадку в аэропорту в 08:30 по местному времени (02:30 по московскому).

По данным Yonhap, из-за проблем с выдвижением шасси пилоты пытались приземлиться на фюзеляж, но сбросить скорость до конца ВПП не удалось, а после столкновения с преградой самолет загорелся. Момент авиакатастрофы попал на видео. Очевидцы рассказали изданию , что возгорание произошло еще до посадки - его было видно на правом крыле воздушного судна.

По информации AFP, лайнер не смог совершить посадку с первого раза. Пилоты предприняли вторую попытку, но замедлиться до конца полосы не получилось. Также появлялась информация о том, что ЧП случилось из-за столкновения с птицами , которое и повлекло неисправности с шасси.

Реакция на авиакатастрофу Среди пассажиров рейса не было россиян. Большинство из летевших - корейцы, но на борту также находились двое тайцев.

В связи с авиакатастрофой российское посольство выразило соболезнования семьям погибших, дипломаты пожелали выздоровления пострадавшим. В связи с крушением борта в Муане сделала заявление премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават. Она распорядилась оказать помощь возможным выжившим соотечественникам.

На место катастрофы прибыл исполняющий обязанности президента Республики Корея вице-премьер Чхве Сан Мок Компания Jeju Air пообещала сделать все возможное для установления причин произошедшего. Представитель авиаперевозчика рассказал, что разбившийся лайнер использовался уже 15 лет, и с ним никогда прежде не происходило несчастных случаев. В авиакомпании добавили, что информация о возможных неисправностях сейчас уточняется.

Агентство Newsis сообщило, что борт изготовили в 2009 году.

После авиакатастрофы все рейсы в Муане отменили, сообщило издание The JoongAng. По информации Yonhap, аэропорт объявили зоной особого бедствия.

Авиация Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 08:18
Посольство России в Корее принесло соболезнования после крушения борта в Муане
РИА «Новости»
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Посольство России в Южной Корее принесло соболезнования семьям погибших после крушения пассажирского борта в городе Муане. Об этом сообщила пресс-служба дипломатического представительства в Telegram-канале.

«Глубоко потрясены известием о трагическом происшествии с пассажирским самолетом 29 декабря в аэропорту города Муан. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и приносим искренние соболезнования семьям погибших», - заявили в посольстве.

Утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение во время посадки в аэропорту Муан в Южной Корее. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа, по предварительным данным, удалось спасти двоих.

По данным пожарных, в качестве вероятных причин крушения рассматриваются как столкновение с птицей , так и погодные условия. Также проблемы могли быть с выдвижением шасси.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 08:08
Компания Jeju Air принесла извинения в связи с авиакатастрофой в Муане
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Южнокорейская авиакомпания Jeju Air извинилась в связи с авиакатастрофой, случившейся в городе Муан. Об этом агентству Yonhap сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания пообещала приложить все усилия, чтобы выяснить причины произошедшего.

«Мы работаем над установлением точной причины и деталей ситуации», - отметили в пресс-службе.

Представитель компании заявил агентству, что Boeing 737-800 эксплуатировался уже 15 лет, и за это время с ним не было ни одного несчастного случая.

Борт Jeju Air, летевший в Бангкок, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и влетел в ограждение. ЧП произошло в аэропорту Муан, примерно в 288 километрах к юго-западу от Сеула. После столкновения с преградой пассажирский лайнер загорелся. На борту находился 181 человек. предварительно, выжили двое.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 07:56
Два грузовика столкнулись на МКАД, есть пострадавший
360.ru
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Четыре автомобиля, в том числе два грузовика, столкнулись в районе Бирюлево Южное, на 32-м километре внешней стороны МКАД. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Одного из водителей зажало рулем. На место ДТП прибыли ДПС и скорая помощь.

«АКБ отключили, водитель зажат рулевым узлом, возгорания нет, начинаем деблокацию», - рассказал собеседник 360.ru.

По его данным, в ДТП пострадал один человек. Из-за аварии на трассе перекрыли две полосы.

Ранее ДТП произошло на трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград» в Гагаринском районе Саратовской области. Водитель автомобиля Renault Duster не справился с управлением и влетел в бетонные блоки ограждения. Пострадавшего автомобилиста доставили в больницу.

Грузовики ДТП Москва

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