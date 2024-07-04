Пожарные получили тепловые удары во время тушения возгорания в Немчиновке
Несколько пожарных получили тепловые удары при тушении пожара в подмосковной Немчиновке, где горят деревянные паллеты, частный дом и обшивка ТЦ. Об этом сообщил источник 360.ru.
Площадь пожара, по данным МЧС, возросла до 1600 квадратных метров. Тушение осложнила аномально жаркая погода и высокая горючесть материалов на складе.
Людей своевременно эвакуировали. Пострадавших, по предварительным данным, нет.
В прокуратуре Московской области сообщили, что возгорание локализовали на указанной площади. Огонь также уничтожил два частных дома, повреждения получил фасад здания торгового центра, расположенного рядом с местом возгорания.