Пожарные МЧС ликвидировали открытое горение во Фрязине
Пожарные ликвидировали открытый огонь во Фрязине в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.
Речь идет о жителе Костромской области, который навещал своих родственников в Нижнем Новгороде с 12 по 15 июня, где и купил опасный продукт.
«За столом у родственников [он] употреблял приобретенный готовый салат „Лобио“», - отметили в ведомстве.
Молодой человек, которому был 21 год, вызвал скорую по возвращении домой, 16 числа. Он жаловался на плохое самочувствие, головокружение и нарушение координации.
Госпитализация в областную больницу, реанимационные действия и подключение к ИВЛ, также специальная антитоксическая сыворотка не помогли спасти ему жизнь.
По мнению медиков, причиной смерти стало то, что он вовремя не обратился за помощью.
Ранее вспышку ботулизма выявили в Ярославской, Тамбовской и Костромской областях.
«Установлено, что здание находится в частной собственности, его помещения сдавались различным арендаторам», - отметили в ведомстве.
Проверкой и правовой оценкой соблюдения арендаторами и собственником требований законодательства об охране труда и пожарной безопасности помещений сгоревшего сооружения займется Щелковская городская прокуратура.
По словам одного из арендаторов, в здании, предположительно, отсутствовали системы противопожарной безопасности.
В результате ЧП погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Пострадавшего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Уже есть положительная динамика, врачи борются за жизнь мужчины», - подчеркнул губернатор.
Также в медучреждении находится еще один пострадавший. У него поднялось артериальное давление, добавил Воробьев.
«Пообщались с его братом - в момент пожара их мама была в здании», - написал глава Подмосковья.
О судьбе женщины пока ничего неизвестно. Оперштаб работает и делает все возможное, чтобы как можно скорее предоставить сведения близким пострадавших, отметил губернатор.
Крупный пожар во Фрязине локализовали вечером 24 июня. В здании были кислородные баллоны - они спровоцировали взрывы , заявил ранее Воробьев.
По его словам, офис расположен на третьем этаже, и информация о том, что именно там началось возгорание не соответствует действительности. Пожар возник на шестом этаже. Как только появился запах дыма, все покинули свои офисы, расположенные на третьем этаже. Сотрудники его компании находились в здании, но они эвакуировались, предварительно закрыв окна и выключив свет.
Также бизнесмен отметил, что в здании отсутствовали датчики пожарной безопасности.
«По крайней мере, я о них не знаю. В нашей комнате их нет. Где-то, возможно, они есть. Я не могу отвечать за все здание. Есть управляющая компания, которая, я думаю, в курсе этих дел <…> Но она передала свои дела кому-то другому <…> Собственник здания объявлен банкротом, назначен новый управляющий. В этом нужно разбираться», - рассказал владелец компании.
По его наблюдениям, огонь долгое время двигался вверх.
«Сначала горел именно шестой этаж. Я видел, как полопались от жара стекла на седьмом [этаже]. Огонь перекинулся туда <…> То, что говорили, что там были какие-то хлопки, а потом начался пожар, - это не так. Хлопки - это были лопающиеся стекла. Потом было пламя, баллончики, видимо, взрывались, дезодоранты. Один был большой взрыв. Возможно, [взорвался] газовый баллон. Это было где-то в середине здания. Никаких предварительных взрывов я не слышал», - подытожил он.
Ранее арендатор двух помещений в этом здании рассказал 360.ru , что в нем, видимо, не было противопожарных систем.