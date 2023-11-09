Пожарные локализовали возгорание в нежилом особняке Ростова-на-Дону

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«Огнеборцы ведомства локализовали пожар на площади 600 квадратных метров», - указали в публикации.

Ранее МЧС сообщало, что огонь охватил третий и четвертый этажи неэксплуатируемого здания. Из-за пожара обрушилась кровля особняка. Однако экстренные службы не обнаружили погибших и пострадавших.

На место ЧП прибыл 61 человек и 20 единиц техники.

До этого очевидцы опубликовали в интернете кадры пожара в Ростове-на-Дону. На видео заметны большие языки пламени, высовывающиеся из оконных рам, и густой столп дыма.

Сам особняк Николая Парамонова является бывшим доходным домом 1914 года постройки. На прошлой неделе зданию хотели присвоить статус культурного наследия, однако этого не произошло.