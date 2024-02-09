Пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на севере Москвы

О пожаре на севере Москвы «360» рассказала певица Наталья Штурм, которая живет в загоревшемся доме. Артистка отметила, что о ЧП узнала в Интернете, после чего помогла соседям эвакуироваться из здания.

«В интернете прочитала, что у нас дом горит. Открыла окно, увидела дым и сразу понеслась в подъезд, сразу, быстренько. Вы понимаете, в таких экстремальных ситуациях надо быстро соображать, что делать, ни в коем случае не теряться, ни в коем случае не садиться в лифт», - рассказала певица.

Штурм оповестила соседей, стучала в двери и кричала, что начался пожар. Около подъезда собрались жильцы, также люди вышли из других подъездов. Выходили с детьми, собаками, инвалидов выносили на руках. Певица отметила, что эвакуация проходила достаточно организованно.

Штурм рассказала, что сначала загорелась кровля на доме № 4, потом пламя перекинулось на дом № 4а, оба здания связаны одной крышей.

«Сначала горел дом № 4, я так поняла. И когда он начал полыхать, и дым от ветра перешел на наш уже дом. И у нас уже пошли гореть верхний седьмой этаж, шестой этаж, наверное», - поведала певица.

Штурм рассказала, что в доме живут довольно известные люди, квартиры никто не сдает, «все свои». Раньше в доме жили режиссер Светлана Дружинина, поэтесса Белла Ахмадулина, драматург Виктор Розов, поэт-песенник Михаил Ножкин.

Жилой многоэтажный дом на севере Москвы загорелся в ночь на 9 февраля. В тушении пожара задействовали более 130 специалистов и 41 единицу техники, а также два вертолета Ка-32.