25 ноября 2024, 20:07

Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы

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Пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне на юге Москвы на площади трех тысяч квадратных метров. Об этом сообщил источник 360.ru.

К тушению пожара на юге Москвы привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиацентра.

«Вертолеты сделали пока 17 сбросов воды. Авиации дали отбой», - уточнил источник.

Для борьбы с огнем в складских помещениях также отправили специальный пожарный поезд. В его составе находились вагон с насосной станцией и две цистерны, каждая из которых вмещает до 60 тонн воды.

Пожары Москва
25 ноября 2024, 19:05
«Не дождемся смерти». Брат инструктора-парашютиста из Пущина рассказал о его состоянии
Pxhere
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Инструктор Алексей С. и студент МГУ пострадали на аэродроме в Пущине во время прыжка с парашютом. О состоянии специалиста рассказал 360.ru его брат.

«Сознание ясное, голос бодрый. Говорит, что не дождемся его смерти. Поэтому все хорошо. Долго лежать ему придется, конечно, но в целом жив, здоров. Я не врач, чтобы судить, но ходить он пока не сможет. Вроде как серьезные травмы, но без инвалидности, без патологии. Все делается, все срастется. Где-то через месяц, наверное, может, два, уже будет потихонечку передвигаться», - рассказал родственник.

Ранее коллега пострадавшего назвал нераскрывшийся основной парашют обычным делом и затруднился ответить, почему Алексей, опытный специалист, не сумел выполнить отработанные действия и получил травмы.

Спортсмены Пущино
25 ноября 2024, 17:06
«Не смог отцепить неисправный». Стало известно, почему пострадал парашютист в Пущине
Телеканал «360»
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Инструктор-парашютист, упавший и получивший травмы вместе со студентом на аэродроме в Пущине, перед прыжком вел себя как обычно. Об этом 360.ru рассказал коллега пострадавшего Николай.

Он сообщил, что совершил прыжок перед ними.

«Я с ним в одном самолете был. Все стандартно, все обычно. Все как всегда <…> Нигде никаких вопросов и сомнений не возникало», - отметил инструктор.

По его словам, нераскрывшийся основной парашют является штатной ситуацией для специалиста, а точная причина падения 49-летнего парашютиста Алексея и 21-летнего студента Андрея пока неизвестна.

«С парашютами по-разному [ситуации] случаются всякие, и Алексей сам опытный в этом плане. И почему не смог отцепить неисправный основной - тут вопрос. Пока даже не знаю, сложно сказать, надо разбираться», - объяснил собеседник 360.ru.

Он добавил, что ситуация с несработавшим основным парашютом - достаточно частое явление, с которым сталкиваются профессионалы.

«Все что угодно может быть. У людей, которые часто прыгают, много этих ситуаций, прямо огромное количество. В частности, только у меня их 10 штук (отцепок - прим. ред.)», - прокомментировал инструктор.

Он также заявил, что в случае с нераскрывшимся парашютом обычно действуют по отработанной схеме, но пострадавший по какой-то причине не смог выполнить все необходимые действия.

В результате падения прыгавшие в тандеме парашютисты получили травмы различной степени тяжести. Telegram-канал «Первый университетский» сообщил, что один из пострадавших - студент физфака МГУ. У него перелом позвонка поясничного отдела, но спинной мозг не задет.

Спортсмены Студенты Пущино
25 ноября 2024, 14:46
Пожарные спасли четырехмесячную девочку из горевшего дома в Жуковском
Телеканал «360»
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Четырехмесячную девочку спасли из пожара в многоэтажном доме в Жуковском. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как один из спасателей вынес младенца из здания. Ребенок не пострадал.

Сейчас огнеборцы продолжают работу над ликвидацией последствий пожара. Спасатели повторно проливают конструкции, чтобы предотвратить возгорания. Жильцам пока не разрешают вернуться в свои квартиры.

Очевидец пожара сообщил, что в доме не было газа.

«В доме газа нет. Только электроплиты», - сказал он.

Огонь охватил дом № 5 на улице Осипенко. По данным Telegram-канала Shot , перед возгоранием прогремел взрыв. Пожар уже потушили.

Пожары Видео Жуковский
25 ноября 2024, 12:34
«Горело сильно». Очевидцы — о мощном пожаре в Жуковском
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Крупный пожар в многоэтажке в Жуковском уже потушили. Об этом 360.ru сообщил один из очевидцев.

«Хлопок лично я не слышала, горело достаточно сильно, сейчас вроде бы потушили», - отметила собеседница 360.ru.

Однако по последним данным МЧС России , огнеборцы продолжают тушить пламя и эвакуировать жильцов. Горят две квартиры на 12-м и 13-м этажах.

«Пожарные спасли троих жильцов», - уточнили в пресс-службе.

Пламя охватило дом № 5 на улице Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Shot , перед возгоранием прогремел взрыв.

Когда начался пожар, часть жителей дома выбежали на улицу. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мужчину эвакуировали во время пожара в доме в Солнечногорске. Вспыхнула квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Молодой человек находился на балконе.

Пожары Жуковский

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