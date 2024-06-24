24 июня 2024, 08:35

Пожарные ликвидировали открытое горение в барнаульской сауне

Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение на месте пожара в гостиничном комплексе «Венеция» в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар локализовали. Огонь вспыхнул в сауне на территории гостиницы, площадь возгорания составила порядка 600 квадратных метров. По предварительной информации, из-за ЧП пострадал один человек.

«Проводится проливка и разборка конструкций», - отметили в пресс-службе На месте пожара работают 60 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Ведомство также опубликовало видеозапись с ЧП. На кадрах видно, как огонь охватил почти все здание, пожар тушили через окна.

Ранее пожар вспыхнул на территории бывшего завода МиГ на Ленинградском проспекте в Москве. Огонь разгорелся на последнем этаже четырехэтажного здания. По информации источника 360.ru, прибывшие на место ЧП специалисты зафиксировали открытое горение. С территории бывшего завода поднимался густой черный дым.

Пожары МЧС РФ Россия
24 июня 2024, 07:12
Один человек пострадал при пожаре в сауне на Алтае
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В Барнауле произошел пожар в сауне на территории гостиницы. Пострадал один человек. К утру открытый огонь ликвидировали, возгорание локализовали, сообщило МЧС России.

Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса «Венеция» на улице Матросова. Возгорание случилось в сауне, огонь перекинулся на крышу. Его локализовали на площади 600 квадратных метров. По предварительной информации, пострадал один человек.

«В Алтайском крае пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разбор конструкций», - объявила пресс-служба.

На Приозерной улице в Самаре горел частный дом , принадлежавший бывшему председателю Самарской губернской думы Виктору Сазонову. Огонь полностью поглотил здание, его тушили силами 46 пожарных. Никто не пострадал.

Пожары МЧС РФ
24 июня 2024, 04:49
СК поставил на контроль дело о ребенке, выпавшем из окна больницы в Москве
РИА «Новости»
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Следственный комитет России проконтролирует расследование уголовного дела о гибели ребенка в одной из московских больниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», - уточнили в комитете.

Накануне мертвого ребенка нашли под окнами палаты НИКИ имени академика Вельтищева. По словам матери подростка, ее сын страдал от судорог. Она обвинила врачей в халатности.

Мальчика положили в больницу из-за проблем с почками. Через несколько дней у подростка начались судороги, возникли проблемы с дыханием. Врачи оставили пациента полежать на кушетке, после чего собирались отправить обратно в палату. Но пока мать ждала, к больнице приехала полиция - тело ребенка нашли под окнами медучреждения. Врачи уверяют, что он сам открыл окно, но его мать не верит в эту версию.

Уголовное дело Дети Больницы Врачи Россия Следственный комитет России Москва
24 июня 2024, 00:22
Жители Саратова устроили массовую драку около овощной палатки
РИА «Новости»
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Конфликт между мужчинами около овощной палатки на Артиллерийской улице Саратова перерос в массовую драку. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщило городское издание «Саринформ».

По словам свидетелей, сцепившихся в рукопашной мужчин пытались разнять женщины, но в итоге их тоже затянуло в конфликт. Кроме того, в массовой драке принял участие мужчина с топором, но в дело свое оружие он пускать не стал.

В пресс-службе областного главка МВД сообщили, что сообщение о драке на Артиллерийской улице поступило на пульт дежурного в 19:30. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые задержали одного из участников конфликта.

По факту драки ведомство начало проверку для установления причин конфликта. Кроме того, сейчас правоохранители выясняют личности всех участников потасовки.

Ранее стало известно о конфликте во дворе ЖК «Рублевский» в Одинцовском городском округе, где рано утром в субботу, 22 июня отношения начали выяснять две компании. Когда их заметили жители дома и начали снимать на мобильные телефоны, то дебоширы достали оружие и открыли стрельбу стрелять по окнам. Прибывшие на место полицейские задержали только двух участников конфликта. Остальные успели сбежать.

Саратов Драки МВД РФ Полиция
23 июня 2024, 23:53
Россиянин закрыл собой жену на пляже Севастополя во время обстрела ВСУ
РИА «Новости»
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Попавшая под ракетный обстрел украинских боевиков во время отдыха на пляже Севастополя местная жительница выжила и не пострадала, потому что в момент удара ее закрыл собой муж. Об этом она рассказала в комментарии Telegram-каналу Shot.

Она подчеркнула, что падение кассетных боеприпасов началось за считанные секунды, поэтому шансов убежать не было никаких.

«Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать», - заявила собеседница.

Женщина добавила, что слышала крики детей в крови и видела, как люди помогают друг другу, а водители автобусов и неравнодушные жители вывозили людей с пляжа.

Минобороны заявило, что для удара по Севастополю украинские военные использовали ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Один из снарядов взорвался в воздухе и суббоеприпасы начали падать на людей в курортной части города.

От полученных ран скончались двое детей и двое взрослы х. В больницы доставили 82 человека, а общее количество пострадавших выросло до 151.

Севастополь Удар по Севастополю ракетами ATACMS

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