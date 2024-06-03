03 июня 2024, 09:09

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Новосибирске

РИА «Новости»
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Пожарные смогли ликвидировать возгорание на складе с горюче-смазочными материалами в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в Новосибирске. Проводится разборка и проливка конструкций. При помощи беспилотника специалисты МЧС России обследуют кровлю здания», - заявили в ведомстве.

О пожаре на складе ГСМ в Кировском районе Новосибирска стало известно утром в понедельник. Спасатели прибыли на улицу Оловозаводского, где в одном из складских помещений хранили емкости с ГСМ.

Всего к тушению привлекали 55 специалистов и 16 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Площадь возгорания оценивалась в 4500 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее возгорание произошло на Ухтинском НПЗ в Коми, жертвами стали два человека.

Пожары МЧС РФ
03 июня 2024, 07:41
Мощный пожар на складе ГСМ в Новосибирске сняли на видео
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В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров, никто не пострадал. Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области показала видео тушения.

В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Площадь пожара составила 4500 квадратных метров, никто не пострадал.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области показала видео тушения.

Вызов в Кировский район Новосибирска поступил в 10:19 (06:19 по московскому времени). Горела крыша складского здания по улице Оловозаводского, 47, где хранили в том числе емкости с ГСМ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения идет дым из-под кровли складского здания», - сообщила пресс-служба.

К тушению привлекли 55 специалистов и 16 единиц техники. Площадь возгорания достигла 4500 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Крупное возгорание произошло в Коми на Ухтинском НПЗ. Погибли два человека, еще одного госпитализировали в тяжелом состоянии.

Пожары МЧС РФ
02 июня 2024, 22:31
Вылетели на встречку. Три человека погибли в машине свадебного кортежа в Дагестане
РИА «Новости»
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Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Дагестане. Еще один пострадавший госпитализирован, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД республики.

ДТП произошло днем в воскресенье в Бабаюртовском районе, 21-летний водитель «Лада Гранта» вылетел на встречную полосу из свадебного кортежа. В помеху врезался грузовой автомобиль «Газель».

«В результате ДТП на месте скончались три человека - водитель „Лада Гранта“ и его два пассажира - 21 и 22-летние местные жители», - сообщили в ведомстве.

Еще одного пассажира легковушки, 20-летнего местного жителя, доставили в больницу.

Авария с участием такси произошла в воскресенье на 85-м километре внешней стороны МКАД.

Столкнулись три иномарки , двум водителям потребовалась помощь медиков.

Дагестан Больницы ДТП Машины Водители
02 июня 2024, 22:09
Несколько улиц в Калининграде подтопило из-за сильного ливня
РИА «Новости»
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Сильный ливень обрушился на Калининград и затопил нескольких улиц. Движение транспорта оказалось затруднено, сообщило местное издание Калининград.Ru.

Очевидцы сообщили газете, что ливневки не справляются с потоком воды. Из-за дождя под воду ушли Московский и Ленинский проспекты, улицы Гагарина, Черняховского, Пролетарская и другие. Движение троллейбусов и трамваев по этим улицам заблокировано.

Подтопления спровоцировали огромные пробки по всему городу. По сообщениям синоптиков, осадки прекратятся только к концу дня.

На следующей неделе погода изменится в Московском регионе, 30-градусная жара спадет. Ежедневные ливни с грозами «не позволят атмосфере накаляться докрасна», пообещали синоптики.

Пробки Погода Калининград
02 июня 2024, 18:51
«Приплавился к щитку». В Кузбассе школьник обгорел, забравшись на трансформаторную будку
Pixabay
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Кузбасский школьник забрался на трансформаторную будку в поселке Тисуль. В результате мальчик попал больницу с ожогами, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Трансформаторная будка находилась на рынке. По информации сайта Prokuzbass.ru , спасатели оперативно сняли мальчика с будки. На опубликованных кадрах видно, как мужчина тушит головным убором загоревшуюся одежду мальчика.

«Восьмилетний мальчик приплавился к щитку и загорелся в поселке городского типа Тисуль», - указали в издании.

СК по региону организовал доследственную проверку по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Ранее три ребенка получили травмы из-за сломавшегося аттракциона в парке Поддубного в Ейске. Детей сильно ударил вышедший из строя фиксатор, в результате одна из девочек получила перелом грудной клетки.

Дети Больницы Школьники

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