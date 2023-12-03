Пожарные ликвидировали открытое горение на авторынке в Набережных Челнах
Спасатели ликвидировали открытое горение на автомобильном рынке в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС РФ.
«В Набережных Челнах огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Проводится проливка и разборка конструкций», - рассказали в ведомстве.
Огонь охватил авторынок вечером 2 декабря. Площадь пожара стремительно увеличивалась с 1500 «квадратов» до 6800. Локализовать возгорание удалось менее, чем через два часа.
К тушению огня привлекли более 130 огнеборцев и 40 единиц техники.