Пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля

По его данным, зрителей эвакуировали. Другие подробности случившегося не уточнялись. О причинах включения сигнализации не сообщалось.

Ранее пожар произошел в квартире в ЖК «Люберецкий». Огонь в жилье развела девушка, которая подкидывала вещи в пламя. По данным очевидцев, она «изгоняла демонов».

До этого в Москве загорелось общежитие воинской части. Пожар охватил вещи и мебель в комнате на 10-м этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.