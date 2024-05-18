18 мая 2024, 20:24

Пожарная сигнализация сработала в Большом театре во время спектакля

РИА «Новости»
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В Большом театре во время спектакля сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, зрителей эвакуировали. Другие подробности случившегося не уточнялись. О причинах включения сигнализации не сообщалось.

Ранее пожар произошел в квартире в ЖК «Люберецкий». Огонь в жилье развела девушка, которая подкидывала вещи в пламя. По данным очевидцев, она «изгоняла демонов».

До этого в Москве загорелось общежитие воинской части. Пожар охватил вещи и мебель в комнате на 10-м этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Спектакль Театры
18 мая 2024, 21:16
В Приморском районе Петербурга загорелся цех
Пресс-служба МЧС
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Пожар в цеху на площади 100 квадратных метров произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

«В 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Автобусная, дом 3. В здании цеха размером 20 на 100 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров», - указано в сообщении ведомства.

Через семь минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В тушении возгорания задействовали семь единиц техники и 30 человек личного состава.

В Магнитогорске в пожаре в ТЦ погибла женщина. Огонь разгорелся в магазине напольных покрытий и хозтоваров, пламя третий этаж торгового центра на площади 150 квадратных метров.

Санкт-Петербург Пожары
18 мая 2024, 20:11
Пожарные потушили огонь в магнитогорском ТЦ
Пресс-служба МЧС
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Сотрудникам пожарной службы удалось справиться с открытым пламенем, охватившим торговый центр в Магнитогорске. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что на место ЧП выехали специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они возьмут на пепелище вещественные доказательства, чтобы установить точную причину возникновения возгорания.

Пожар произошел утром 18 мая на третьем этаже торгового центра. Изначально пламя охватило 150 «квадратов», но позже площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В результате случившегося погибла женщина. Двенадцать человек успели сами выбраться из полыхающего здания. Тушить пожар приехали 36 сотрудников МЧС на 11 спецмашинах.

Пожары Челябинская область Магнитогорск
18 мая 2024, 19:05
Самолет из Хабаровска не долетел до Красноярска и вынужденно сел в Братске
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Хабаровск — Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за одного из пассажиров, у которого были признаки инфаркта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет авиакомпании «Россия», следовавший рейсом Хабаровск - Красноярск, вынужденно сел в Братске из-за одного из пассажиров, у которого были признаки инфаркта. Об этом сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе авиакомпании подтвердили, что 35-летний мужчина на борту плохо себя почувствовал, у него были признаки болезни сердца. Экипаж передал пассажира медикам.

«Самолет авиакомпании „Россия“, летевший из Хабаровска в Красноярск, FV6884, совершил вынужденную посадку с превышением допущенной массы в аэропорту Братска», - указали в пресс-службе.

Вылететь самолет из Братска пока не может, потому что в городе нет специалистов, которые могли провести технический осмотр воздушного судна.

Ранее экстренную посадку совершил самолет , летевший из Санкт-Петербурга в Уфу. Борт приземлился в Кирове из-за технических неисправностей.

Самолеты Россия Авиакомпании
18 мая 2024, 17:44
Гоночная машина влетела в толпу зрителей на Кубке Ленобласти по ралли
Телеканал «360»
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Во время Кубка Ленобласти по ралли гоночный автомобиль вылетел в толпу зрителей. Видео с места ЧП появилось в распоряжении 360.ru.

Гонка проходила в субботу в поселке Мельниково под Петербургом. Одну из машин занесло на повороте и отбросило в болельщиков. В итоге пострадали два человека.

Очевидцы сообщили, что один из пострадавших получил множественные переломы. На место приехала машина реанимации, медики оказали ему первую помощь.

Соревнования сразу же отменили. Зрители начали расходиться. Одна из посетительниц мероприятия заявила, что люди стояли в неположенном месте, поэтому их сбили.

«Стоял на камне прямо на внутрянке, тот зарезал, и получается, прямо в него», - уточнила девушка.

В пресс-службе регионального главка МВД уточнили РИА «Новости» , что один из пострадавших на соревнованиях по автомобильному спорту скончался.

Похожее происшествие случилось недавно в Шри-Ланке : на автогонках Fox Hill Supercross машина въехала в толпу зрителей. В результате пострадали 28 человек, семь из которых - погибли.

Санкт-Петербург ДТП Машины

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