Пожар заставил летевший в Стамбул Boeing вернуться в Москву
Самолет российского перевозчика Boeing 737-800, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Стамбул, вернулся в столичную воздушную гавань. Почти сразу после взлета на борту лайнера произошло возгорание, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
По данным канала, командир экипажа доложил в наземные службы о возгорании через несколько минут после взлета. Позднее он уточнил, что дым рассеивается и лайнер отправляется в Шереметьево.
Вскоре Boeing 737-800 приземлился в столичном аэропорту. Пассажиров пересадили на резервный борт, они вылетели в Турцию.
Официально эти данные пока не подтверждали.
В самолете авиакомпании «Икар», летевшем в Сочи, одному из пассажиров стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Махачкале.