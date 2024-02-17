17 февраля 2024, 17:20

Пожар заставил летевший в Стамбул Boeing вернуться в Москву

РИА «Новости»
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Самолет российского перевозчика Boeing 737-800, вылетевший из аэропорта Шереметьево в Стамбул, вернулся в столичную воздушную гавань. Почти сразу после взлета на борту лайнера произошло возгорание, сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным канала, командир экипажа доложил в наземные службы о возгорании через несколько минут после взлета. Позднее он уточнил, что дым рассеивается и лайнер отправляется в Шереметьево.

Вскоре Boeing 737-800 приземлился в столичном аэропорту. Пассажиров пересадили на резервный борт, они вылетели в Турцию.

Официально эти данные пока не подтверждали.

В самолете авиакомпании «Икар», летевшем в Сочи, одному из пассажиров стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Махачкале.

Пожары Самолеты Boeing Стамбул Москва
17 февраля 2024, 17:01
Лося вытащили из полыньи в Тверской области
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В Тверской области лось провалился под лед. Из ловушки животное спасли сотрудники регионального МЧС, сообщила пресс-служба ведомства.

В МЧС уточнили, что лось с лосенком ушли под воду на озере Плоское в районе деревни Шихино.

Спасатели вооружились топором, бензопилой и веревкой, чтобы вытащить парнокопытных из полыньи. Детеныш лося погиб.

«Спасенного сохатого осмотрел на месте егерь, животное не пострадало», - добавили в ведомстве.

Животное отпустили, после чего оно скрылось в лесу.

В Ленобласти в первых числах февраля во двор жилого дома забежала беременная лосиха. Местные жители не смогли спасти раненое животное - оно истекло кровью.

Спасатели Животные
17 февраля 2024, 15:42
Фейки о стрельбе в школах Севастополя заполонили соцсети
РИА «Новости»
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В Сети появилась информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев предупредил в Telegram-канале, что это провокация.

«Все оперативные службы знают об этой информации. Тех, кто создал этот канал и пытается устроить панику в городе, уже вычисляют», - пояснил он.

Развожаев призвал севастопольцев не пересылать подобные сообщения своим знакомым. Таким образом они помогают злоумышленникам распространять фейки. Он добавил, что лучше отправлять их через чат-бот. Информацию получат силовики, подытожил губернатор.

Ранее в Сети появился фейк о нападении на школу в Северной Осетии. Правоохранители выяснили, что эту информацию могут распространять сотрудники украинских центров информационно-психологических операций (ЦИПсО).

В Сети появилась информация о том, что неизвестные собираются устроить стрельбу в школах Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев предупредил в Telegram-канале , что это провокация.

Стрельба Школы Севастополь
17 февраля 2024, 14:54
Школьника в Москве засосало в снегоуборочную машину
РИА «Новости»
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Ученика четвертого класса одной из столичных школ засосало в снегоуборочную машину в Войковском районе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

Дней 15 февраля 11-летний мальчик возвращался домой из школы. Он не заметил едущий навстречу снегоуборочный комбайн, и его ногу засосало щеткой.

Водитель спецтехники тут же остановился и вызвал пострадавшему помощь. Прибывшие на место ЧП медики заключили, что ребенок получил рваную рану правой голени.

Аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге. Там школьник попал под снегоуборочный трактор и получил ушиб ноги. Оказалось, что водитель, сдавая назад, не заметил мальчика.

Школьники Машины Москва
17 февраля 2024, 14:15
Летевший в Сочи самолет экстренно сел в Махачкале
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Икар», совершавший рейс из Ульяновска в Сочи, экстренно сел в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Диспетчеры Ростова-на-Дону получили сигнал от командира корабля. Одному из пассажиров из-за высокого давления стало плохо. В итоге борт направили на запасной аэродром Махачкалы.

В 21:24 лайнер благополучно приземлился, больного пассажира передали в руки медиков. Примерно через час самолет вновь вылетел в Сочи. Информацию о состоянии пассажира в публикации не уточнили.

Накануне на борту летевшего из Калининграда в Петрозаводск самолета скончался пассажир. Воздушное судно экстренно приземлилось в Санкт-Петербурге.

Сочи Самолеты

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