Пожар заставил летевший в Стамбул Boeing вернуться в Москву

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По данным канала, командир экипажа доложил в наземные службы о возгорании через несколько минут после взлета. Позднее он уточнил, что дым рассеивается и лайнер отправляется в Шереметьево.

Вскоре Boeing 737-800 приземлился в столичном аэропорту. Пассажиров пересадили на резервный борт, они вылетели в Турцию.

Официально эти данные пока не подтверждали.

В самолете авиакомпании «Икар», летевшем в Сочи, одному из пассажиров стало плохо. Лайнер совершил экстренную посадку в Махачкале.