Пожар вспыхнул в жилом доме в поселке в Щелкове

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Как указали в ведомстве, информация о пожаре поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС вечером 26 сентября.

Огонь вспыхнул в жилом доме в поселке Загорянский, в доме № 16 на Комсомольской улице. В ликвидации пожара задействовали 14 человек и четыре единицы техники.

Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам.

Пожар в административном здании произошел утром 26 сентября в Химках. Как уточнили «360» в Главном управлении МЧС России по Московской области, в многофункциональном здании, которое использовали как склад, загорелись стройматериалы. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 100 квадратных метров.

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